Al consultar información acerca del fenómeno astronómico "eclipse solar" en Google, una curiosa animación aparece.
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Debido a que próximamente habrá un eclipse total de sol el 12 de agosto de 2026, la curiosidad por aprender más de este acontecimiento y dónde disfrutarlo, ha aumentado las búsquedas, y los usuarios se han llevado una grata sorpresa.
¿Qué aparece cuando buscas "Eclipse solar" en Google?
Aparece la animación de un eclipse total de sol. Se activa al escribir los términos "eclipse solar", "eclipse de sol" o simplemente "eclipse".
Esta es una manera creativa y educativa en la que el motor de búsqueda aprovecha para proveer información de eventos astronómicos importantes.
¿Qué es un eclipse solar?
Ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra. El disco solar quede total o parcialmente oculto.
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