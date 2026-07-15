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¿Qué aparece cuando buscas "Eclipse solar" en Google?

  • Por Selene Mejía
14 de julio de 2026, 19:15
Esto aparece cuando buscas "eclipse solar" en Google. (Foto: Pexels)

Esto aparece cuando buscas "eclipse solar" en Google. (Foto: Pexels)

Al consultar información acerca del fenómeno astronómico "eclipse solar" en Google, una curiosa animación aparece. 

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Debido a que próximamente habrá un eclipse total de sol el 12 de agosto de 2026, la curiosidad por aprender más de este acontecimiento y dónde disfrutarlo, ha aumentado las búsquedas, y los usuarios se han llevado una grata sorpresa. 

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Foto: Pexels.

¿Qué aparece cuando buscas "Eclipse solar" en Google?

Aparece la animación de un eclipse total de sol. Se activa al escribir los términos "eclipse solar", "eclipse de sol" o simplemente "eclipse".

Esta es una manera creativa y educativa en la que el motor de búsqueda aprovecha para proveer información de eventos astronómicos importantes.

¿Qué es un eclipse solar?

Ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra. El disco solar quede total o parcialmente oculto.

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