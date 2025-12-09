El primer jugador que sale de Comunicaciones tras el fracaso en el Apertura 2025

-

Empezó la reestructuración en Comunicaciones. El primero en salir, tras el fracaso de no clasificar a la liguilla del torneo Apertura 2025, es el extremo Juan Blanco, a quien los Coyotes de Tlaxcala, de la Liga Expansión de México, lo presentó ayer, sin que el club guatemalteco todavía haya anunciado su marcha.

Su paso por la institución blanca fue con más pena que gloria. Apenas alcanzó a jugar 445 minutos, según el portal transfermarkt, sin siquiera haber anotado un gol. El mexicano vino junto a sus compatriotas Ernesto Monreal y Brian Martínez, de este último prescindieron a principios de noviembre.

El argentino Iván Sopegno, quien continuará como timonel en busca de sacar al club de los puestos de descenso, sabe cuáles son las zonas a reforzar, pero todavía analiza con qué elementos contar y entre los otros que podrían salir se menciona al cubano Karel Espino, Fredy Pérez y José Corena.

Los albos, uno de los clubes más populares del país y más laureados junto a Municipal (32 copas cada uno) terminaron en el último lugar del Apertura 2025 y comenzarán el Clausura 2026 obligados a sumar la mayor cantidad de puntos para no perder la máxima categoría.