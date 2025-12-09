El primer jugador que sale de Comunicaciones tras el fracaso en el Apertura 2025

Empezó la reestructuración en Comunicaciones. El primero en salir, tras el fracaso de no clasificar a la liguilla del torneo Apertura 2025, es el extremo Juan Blanco, a quien los Coyotes de Tlaxcala, de la Liga Expansión de México, lo presentó ayer, sin que el club guatemalteco todavía haya anunciado su marcha.
LEE TAMBIÉN: Guardiola: "¿Xabi Alonso? Como no meará colonia, le irá bien"
Su paso por la institución blanca fue con más pena que gloria. Apenas alcanzó a jugar 445 minutos, según el portal transfermarkt, sin siquiera haber anotado un gol. El mexicano vino junto a sus compatriotas Ernesto Monreal y Brian Martínez, de este último prescindieron a principios de noviembre.
El argentino Iván Sopegno, quien continuará como timonel en busca de sacar al club de los puestos de descenso, sabe cuáles son las zonas a reforzar, pero todavía analiza con qué elementos contar y entre los otros que podrían salir se menciona al cubano Karel Espino, Fredy Pérez y José Corena.
Los albos, uno de los clubes más populares del país y más laureados junto a Municipal (32 copas cada uno) terminaron en el último lugar del Apertura 2025 y comenzarán el Clausura 2026 obligados a sumar la mayor cantidad de puntos para no perder la máxima categoría.