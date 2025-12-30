Ligan a proceso a hombre señalado de cometer crimen contra Edgar Gadiel

-

El acusado guardará prisión preventiva por decisión del juzgador.

El juez de Turno Especializado en Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes resolvió ligar a proceso penal y dictar prisión preventiva en contra de Marvin González Chinchilla, señalado de cometer un crimen en contra del menor Edgar Gadiel de cinco años.

El juzgador ligó a proceso por el delito de homicidio a González Chinchilla y ordenó que guarde prisión provisional mientras el Ministerio Público desarrolla la investigación.

El señalado fue detenido el 28 de diciembre en Escuintla, en un allanamiento llevado a cabo por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) quien fue acusado de cometer los delitos de asesinato y plagio o secuestro.

El señaldo fue enviado a prisión preventiv. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

El 23 de diciembre durante la celebración de una actividad en San Juan Sacatepéquez el menor Edgar Gadiel de 5 años, desapareció del lugar, familiares y amigos comenzaron la búsqueda del menor, sin embargo, el 25 de diciembre fue localizado su cuerpo.

Un día después, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que la causa de muerte del menor fue asfixia por atragantamiento, sin brindar otros detalles.

González Chinchilla declaró que nunca vio en peligro al niño Edgar Gudiel y que el menor se extravió cuando él ayudaba a descargar unas canastas que servirían para una celebración que se llevaba a cabo en el lugar.

El procesado asegura que los señalamientos en su contra son falsos y pidió a las autoridades que investiguen el caso a profundidad porque según afirma fue detenido "injustamente".

El padre del menor agradeció a todas las personas que se han comunicado con él y su familia para mostrar su solidaridad por la muerte de su hijo.

También agradeció el apoyo de las autoridades y organizaciones que ofrecieron ayudan durante estos días y espera que la muerte de su hijo no quede impune.