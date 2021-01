Las APPS que no pueden faltar en tu celular

Sin duda, las aplicaciones de teléfono ayudan a facilitarle la vida a cualquiera. En el mercado hay un sin número de ellas, pero acá te presentamos diez que podrían servirte muchísimo.

Todo podría estar al alcance de tu mano, solo con presionar un botón en la pantalla de tu celular podrás organizar tus finanzas, editar y reconocer lugares que no conoces.

Google Lens

Esta APP te permite pasar la foto de una receta, una tarjeta o un apunte a texto. Imagina que tienes la foto de un PDF y no quiere teclear o no tienes tiempo de hacerlo. Bueno, con esta aplicación podrás hacerlo fácil y rápido. Sólo necesitas incluir también una de reconocimiento OCR (Optical Character Recognition).

LastPass

¿Te ha pasado que olvidas las contraseñas de tus cuentas y redes sociales? Pues bien, LastPass es una útil aplicación que te permitirá administrar y generar tus contraseñas de compra de una forma segura.

Además, sólo basta con que recuerdes la contraseña de la aplicación y ella hará el resto en los inicios de sesión en los navegadores web y aplicaciones.

Snapseed

Las APP para editar fotografías abundan, pero algunas son muy difíciles de usar. Sin embargo, Snapseed es sencilla y permite hacer una gran variedad de cosas que van desde arreglar el color de modo manual o automático, crear efectos, ajustar la exposición, marcos y filtros, hasta recortar las fotografías como mejor te parezca.

Remini

Seguramente te ha pasado que tomaste una fotografía y la viste perfecta, pero al momento de bajarla a tu ordenador compruebas que estaba desenfocada. Bien, Remini es una APP que permite corregir todas esas imágenes que se han desenfocado o que están pixeleadas. Y no sólo lo hace con fotos, también con videos.

Trello

Con esta APP podrás organizar tu trabajo. Es muy útil ya que no sólo es para celular, sino que la puedes utilizar en tu computadora para autogestionar tus tareas diarias.

En ella se pueden crear tableros y puedes asignar labores a otras personas o a tus colaboradores.

InShot

¿Tomaste un video pero quieres recortar esa parte que no te gusta o quitar al tío gordo que se coló en las imágenes? InShot te permitirá hacerlo. Pero no solo hace eso, la APP también tiene la función para añadir otros clips, colocarle música, textos, sticker y filtros a tus videos, y también arregla los colores para que no se vea desenfocado.

Monefy

Monefy es una plataforma que te permite organizar tus ingresos y tus gastos para que no te excedas. Y lo mejor de todo, es que si se trata de un presupuesto familiar, puedes incluir a todos los miembros de la familia, para que cada uno vaya identificando cuánto gasta, en qué y cuánto más tiene para hacerlo.

Headspace

¿Amaneciste muy tenso? ¿Llegaste al trabajo y los jefes te pusieron de mal humor? ¿Estás en tu casa en teletrabajo y tus hijos no te dejan? Hay una forma de relajarte. La APP HeadSpace cuenta con ejercicios para respirar y meditaciones que te ayudarán a controlar tus ansiedades, molestias y lo mejor de todo, te ayuda a dormir relajado.

Keep

Si subiste de peso durante las fiestas de fin de año, esta plataforma te será de utilidad. No sólo incluye entrenamientos para aumentar masa muscular, sino que también ejercicios para bajar de peso o elevar tu fuerza.

Canva

Esta permite diseñar de forma sencilla y completa tarjetas personales, invitaciones, logotipo y hasta tu curriculum y certificados, así que no puede faltar en tu celular.