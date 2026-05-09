Arbeloa: "No los voy a quemar en una hoguera pública"

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El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbelo, defendió este sábado a Aurélien Tchouaméni y a Federico Valverde tras su altercado del pasado jueves y aseguró que no los va a "quemar en una hoguera pública", en la víspera del clásico en Barcelona.

"Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública, porque no se lo merecen; ninguno de los dos por lo que han hecho por este club durante tantos años", afirmó Arbeloa.

EL CLÁSICO. pic.twitter.com/itJV0hMURT — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 9, 2026

El técnico asumió, junto a sus jugadores, la responsabilidad por la mala temporada del Real Madrid que le está llevando a un segundo año consecutivo sin títulos.

"La exigencia de este club es muy grande y está claro que, a veces, con la frustración y la rabia pueden llegar a darse situaciones que no queremos, pero hay que usar esa frustración y esa rabia para mañana hacer un gran partido", afirmó.

"Creo que debemos pasar página de lo que ha pasado, aprender, seguir el camino y no olvidar que mañana hay un Barcelona-Real Madrid, en el que vamos a salir a tratar de ganarlo, como siempre", sentenció.