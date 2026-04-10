Arbeloa: "No pienso en rotaciones, el equipo estará a la altura"

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El director técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, aseguró en conferencia de prensa que sacará un once a la altura para disputar el duelo liguero contra el Girona, a pesar de tener a la vuelta de la esquina el segundo duelo contra el Bayern Múnich en Champions.

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"Desde que me he sentado en este banquillo, no pienso en rotaciones en el partido siguiente. Creo siempre que el juego más importante es el que tengo al momento y voy a sacar a un equipo a la altura de ello. Espero máximo compromiso de mis jugadores", aseguró en sala de prensa.

¡Con la mente puesta en el Girona! pic.twitter.com/VYjqaVMBwA — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 8, 2026

Arbeloa también dejó una frase bastante contundente al responder la pregunta de si ha visto que a alguien le ha faltado ganas en algún momento: "En absoluto. El talento de mis jugadores está ahí, es maravilloso, pero para ganar partidos no nos vale solo con eso. Puede que de vez en cuando sí, pero si queremos ser regulares, se necesita algo más que el talento".

"He hablado con muchos de los jugadores y están todos dispuestos y con ganas de que llegue ya el partido para poder brindar un buen espectáculo a la afición y, sobre todo, a nosotros mismos, pues lo últimos resultados no nos han acompañado del todo y eso se resiente de una manera u otra", sentenció.