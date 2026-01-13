Arbeloa inicia en Copa del Rey su gran reto con el Real Madrid

-

El Real Madrid afronta un nuevo escenario tras la sorpresiva marcha de Xabi Alonso. Su relevo en el banquillo no es otro que Álvaro Arbeloa, amigocercano y profundo conocedor de la casa blanca, que vivirá este miércoles (2:00 p.m. en vivo por Sky) su debut al frente del primer equipo en un compromiso exigente ante el Albacete. Aunque la diferencia de categoría es evidente, el formato de eliminatoria a partido único y lejos del Bernabéu añade un componente de peligro en esta cita de la Copa del Rey.

El estreno del nuevo técnico llega apenas unos días después del esfuerzo realizado en Yeda durante la final de la Supercopa, un factor que obliga a gestionar con cautela el estado físico de la plantilla. Arbeloa debe valorar el cansancio acumulado, la presencia de varios futbolistas con molestias y, al mismo tiempo, abrir espacio a jóvenes de la cantera, un entorno que conoce a la perfección y al que ha transmitido un mensaje claro de confianza.

La lista de jugadores disponibles presenta numerosas incógnitas. Futbolistas como Mbappé, Rodrygo, Rüdiger y Mendy tienen complicado participar tras no entrenarse en la sesión previa al encuentro. A ellos se suman las ausencias confirmadas de Arnold y Militao por lesión, así como la de Brahim Díaz, concentrado en la Copa África. En contraste, la recuperación de Fede Valverde, que arrastraba problemas físicos desde el último clásico, supone un alivio para el nuevo entrenador.

Todo apunta a que Lunin seguirá defendiendo la portería en el torneo copero, mientras que Dani Carvajal podría reaparecer tres meses después. También podrían tener protagonismo Arda Güler y Mastantuono, con escasa participación en los recientes partidos bajo la dirección de Alonso.

En el otro lado, el Albacete afronta el duelo con ilusión desbordada. Tanto el vestuario como su técnico, Alberto González, creen en la posibilidad de dar la sorpresa. El entrenador no oculta su entusiasmo y fantasea con un estadio lleno celebrando una clasificación histórica ante lo que considera, probablemente, el mejor equipo del planeta.