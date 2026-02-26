Arbeloa: "Me alegro mucho por el gol de Vinicius, se lo merece"

-

Álvaro Arbeloa valoró con satisfacción la clasificación del Real Madrid a los octavos de final de la Liga de Campeones tras superar al Benfica en ambos encuentros de la eliminatoria. El técnico destacó la importancia del triunfo, especialmente por las numerosas ausencias en su equipo.

El entrenador madridista puso el foco en las bajas sensibles que condicionaron el partido. Sin Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Éder Militao y Rodrygo, el equipo afrontó el duelo con limitaciones importantes. Aun así, Arbeloa consideró que ganar los dos encuentros ante el conjunto portugués refuerza anímicamente al vestuario y demuestra la solidez del grupo en momentos exigentes.

Uno de los nombres propios de la noche fue Vinícius Junior, autor del gol decisivo. El técnico elogió su rendimiento actual y aseguró que atraviesa un gran momento de forma. Según explicó, su papel cobra todavía más relevancia en ausencia de Mbappé, y celebró que el tanto de la victoria llevara su firma.

"Alegría por el gran gol que ha hecho, se lo merece por el estado de forma en el que está y lo bien que está jugando. Sin Mbappé es todavía más importante y estoy muy feliz por él. Se lo merece", dijo tras el juego.

En cuanto al desarrollo del partido, Arbeloa reconoció que el equipo aún tiene aspectos por mejorar. Admitió que el Benfica exigió mucho en la primera mitad y que el Real Madrid fue creciendo con el paso de los minutos. Señaló que los ajustes realizados tras el descanso fueron determinantes para mejorar el rendimiento y destacó la capacidad de reacción como una señal positiva. No obstante, remarcó que todavía buscan mayor fluidez ofensiva, mejor organización colectiva y automatismos que permitan al equipo desenvolverse con naturalidad.

"Tenemos margen de mejora en una idea colectiva y global que nos ayude a atacar mejor y estar más organizados, tener más fluidez en el juego y jugar casi con los ojos cerrados. Soy muy optimista. Espero ser capaz de hacerles mejorar", añadió.

Por último, el técnico se refirió a los posibles rivales en octavos de final. Mencionó la dificultad que supondría medirse nuevamente en Portugal ante el Sporting, así como la posibilidad de enfrentarse otra vez al Manchester City.

"El objetivo era estar en el bombo. Ver al City se ha acostumbrado tras seis años seguidos, seguro que nos vuelve a tocar, pero da igual porque será una eliminatoria complicadísima con la vuelta fuera de casa", sentenció.