Cristiano anota en goleada de Al Nassr para seguir en el liderato

Cristiano Ronaldo abrió el camino este miércoles en la goleada frente al Al Najma (0-5) y alcanzó los 965 tantos como profesional, en un partido correspondiente a la jornada 23 de la Liga de Arabia Saudí, que encabeza el Al Nassr.

El equipo dirigido por Jorge Jesus firmó su undécimo triunfo consecutivo —noveno en el campeonato doméstico— tras encarrilar el choque con un penalti transformado por el propio Ronaldo, después de una falta cometida por Abdullah Al Hawsawi sobre el delantero portugués.

A sus 41 años, el atacante luso queda a 35 goles de la simbólica cifra de los 1,000. Sustituido poco después de la hora de juego y con el encuentro ya resuelto, también dejó una asistencia para Sadio Mané, autor del cuarto tanto. Con 21 dianas en el torneo, Ronaldo es el tercer máximo realizador, solo por detrás de Julián Quiñones (Al Qadsiah) y Ivan Toney (Al Ahli), que suma 23.

Entre el primer gol del portugués y el tanto de Mané, el conjunto local amplió distancias con las anotaciones del francés Kingsley Coman, tras asistencia del croata Marcelo Brozović, y un doblete del español Íñigo Martínez.

El defensor firmó el tercero al aprovechar un rechace en la frontal y conectar un disparo raso que sorprendió al guardameta inglés Néstor El Maestro. Ya en el minuto 80, cerró su cuenta personal con un cabezazo tras un córner ejecutado por Abdulrahman Ghareeb.

Con este doblete, el exjugador del FC Barcelona suma tres goles en el campeonato y consolida el liderato del Al Nassr, que aventaja en dos puntos al Al Ahli y en tres al Al Hilal.