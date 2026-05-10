El Barcelona levanta la copa de campeón ante sus aficionados

-

El FC Barcelona se proclamó campeón de la temporada 2025-2026 de La Liga luego de derrotar 2-0 al Real Madrid en un histórico Clásico disputado en el Camp Nou, un encuentro que terminó con los festejos de los culés en medio de una euforia por llegar a 29 ligas en la historia.

OTRAS NOTICIAS: El título 29 del FC Barcelona entra en la historia de LaLiga

El equipo dirigido por Hansi Flick cumplió con las expectativas en una noche inolvidable para la afición culé, que llenó el estadio para presenciar la conquista del bicampeonato de liga. Barcelona necesitaba ganar o empatar para asegurar matemáticamente el campeonato y respondió con autoridad frente a su eterno rival, dominando el partido y sellando un triunfo que desató la fiesta azulgrana en el Camp Nou.

Tras el pitazo final, llegó el momento más esperado de la noche. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, fue el encargado de entregar el trofeo de campeón a Ronald Araújo, quien levantó la copa en el centro del estadio frente a miles de aficionados que celebraron con emoción una nueva conquista liguera.

¡LaLiga es ! pic.twitter.com/mtDIzholHZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2026

La celebración también estuvo marcada por la emotividad. Los futbolistas del Barcelona festejaron junto a todo el plantel, incluyendo a jugadores lesionados como Lamine Yamal, y dedicaron el título a Hansi Flick, quien vivió horas difíciles tras el fallecimiento de su padre previo al encuentro. A pesar del duro momento personal, el técnico alemán condujo a su equipo hacia un campeonato que quedará grabado en la memoria del barcelonismo.

La fiesta continuará este lunes 11 de mayo, cuando el plantel azulgrana recorra las calles de Barcelona en un bus descapotable para compartir con la afición los dos títulos conquistados esta temporada: la Supercopa de España y el campeonato de Liga, consolidando así una campaña histórica para el club catalán.