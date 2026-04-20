Álvaro Arbeloa lanza mensaje a sus jugadores: “Tenemos que ganar los siete partidos”

En la antesala del duelo contra el Alavés de este martes, el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, salió al paso de las críticas y respaldó el rendimiento de Kylian Mbappé, protagonista en la reciente eliminatoria frente al Bayern Múnich, donde marcó en ambos partidos de cuartos de final.
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Aunque el delantero ha sido cuestionado por su aporte defensivo, el entrenador fue directo al defenderlo: "No puedo acabar molesto con ninguna acción de Mbappé. Hizo una gran eliminatoria. Fue un peligro constante", aseguró en conferencia de prensa.
El atacante galo, que alcanzó los 40 goles en la temporada (15 de ellos en la Liga de Campeones), ha estado bajo la lupa tras la eliminación del conjunto blanco.
De cara al compromiso liguero, el mensaje en el vestuario es claro. Con siete jornadas por disputarse y una desventaja de nueve puntos respecto al Barsa, el margen de error es mínimo.
"Nos quedan siete partidos y tenemos que ganarlos todos", afirmó Arbeloa, quien evitó entrar en especulaciones sobre su futuro y centró toda la atención en el choque inmediato ante el conjunto vasco.