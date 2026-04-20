El Real Madrid busca salvar el honor ante un Alavés que pelea por no descender

-

Fuera de la Liga de Campeones, eliminado con antelación de la Copa del Rey y a nueve puntos del liderato en la liga española, el Real Madrid afronta el tramo final del campeonato sin margen real para pelear por el título.

Este panorama lo obliga a centrarse en su compromiso de este martes ante el Alavés (1:30 p. m.), un rival urgido de puntos por su cercanía a la zona de descenso.

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa encara uno de sus últimos partidos como local, con apenas tres encuentros más en casa antes de bajar el telón a una campaña que ha dejado más dudas que certezas.

View this post on Instagram A post shared by Real Madrid C.F. (@realmadrid)

La última presentación en el Santiago Bernabéu, frente al Girona, terminó en empate (1-1) y dejó al equipo prácticamente sin opciones en la liga, ampliando la distancia respecto al Barcelona, que se mantiene firme en la cima.

Para este compromiso, Arbeloa no podrá contar con Raúl Asencio, Thibaut Courtois ni Rodrygo. El resto del plantel está disponible, con la intención de mantener una base similar a la utilizada en Múnich.

View this post on Instagram A post shared by Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Entre las posibles novedades, destaca la opción de Álvaro Carreras en la banda izquierda para dosificar minutos a Ferland Mendy, así como la inclusión de Thiago Pitarch.

Del otro lado, el Alavés llega a la Casa Blanca con la presión de los números; a solo un punto de los puestos de descenso, el equipo vasco intentará aprovechar el momento irregular del conjunto merengue para sumar en un escenario exigente.