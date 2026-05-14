¿Otra guerra interna? Arbeloa responde a las declaraciones de Mbappé

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Parece ser que las declaraciones de Mbappé en zona mixta tras el duelo contra el Oviedo no cayeron bien a su técnico, Álvaro Arbeloa, quien no se guardó nada a la hora de responder y le dejó mensajes muy claros al francés.

"He hablado con Mbappé antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Alguien que hace cuatro días no ha jugado, hoy no podía empezar. No era un partido a vida o muerte. Es una decisión basada en las circunstancias. Ya me gustaría tener cuatro delanteros, no sé qué decir. Pero ni tengo cuatro delanteros ni he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien", aseguró en rueda de prensa.

Sigue Arbeloa sobre Mbappé: "Mientras este en esta silla, yo voy a decidir quién y quién no juega en el Real Madrid. Gonzalo se merecía el premio.



"Me da igual como se llame el jugador. Si no le parece bien, que espere al siguiente entrenador".pic.twitter.com/M79VYJPsOx — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) May 14, 2026

Arbeloa agregó que "no tengo problemas con nadie. Seguro que el domingo va a ser el primer delantero, como le he dicho y siete días después seguro que se lo vuelve a ganar. Además, me parece que Gonzalo se había ganado el premio de jugar".

Preguntado sobre el razonamiento de "Kiki" que se había perdido la estructura que se tuvo en la primera mitad de la temporada, expresó que "me parece bien que razone de ese modo, probablemente piense así porque marcó más goles en esa época".

"Entiendo que mientras yo esté en esta silla voy a decidir quién juega y quien no, se llame como se llame, eso no me importa. Y si eso no le gusta a alguien, que espere al siguiente", sentenció.