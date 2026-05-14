Mbappé: “Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero”

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Después de la victoria frente al Oviedo, el delantero Kylian Mbappé apareció en zona mixta para hablar sobre los pitidos que recibió, pero dejó una frase que generó incluso una respuesta de su propio entrenador, Álvaro Arbeloa, diciendo que este le comunicó que es el cuarto delantero de la plantilla.

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"Estoy bien, al cien. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinicius, Mastantuono y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular", comentó.

️ Mbappé sobre su suplencia frente al Real Oviedo: "Estoy muy bien. Hoy no he sido titular porque Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla".



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Repreguntado sobre si estaba molesto por no haber salido de inicio, el francés fue claro: "No he tenido ningún problema. Hay que respetar la decisión del entrenador. Cada uno tiene su filosofía y tienes que aceptarlo. Yo solo tengo que trabajar para ser mejor y tener minutos".

Luego se refirió a los pitidos que se escucharon al momento de ingresar al campo, al decir que "es parte de la vida como futbolista. No podemos cambiar la opinión de la gente cuando está enfadada, es su forma de expresar una opinión y no hay que tomarlo personal. A veces no están felices, pero siempre están aquí".