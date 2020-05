¿Por qué los árboles son más delgados y pequeños?

Investigadores del Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico (PNNL, por sus siglas en Inglés) del Departamento de Energía de Estados Unidos, creen que las alteraciones, ocurridas durante el último siglo y generadas por el ser humano, crea árboles más delgados.

El cambio climático, la tala inmoderada, la erosión de los suelos, y calentamiento global ha creado árboles cada vez más jóvenes, pequeños y delgados, según una publicación en la revisa Science.

Los árboles enfrentan diversos problemas

No solo la tala inmoderada y las bajas cantidades de agua, les generan problemas. Según el estudio presentado, los factores que más alteran a los bosques son los incendios forestales y las sequías. Después de esto el crecimiento de las plantas puede no ser igual, se convierte en más lento, o bien, puede no ocurrir debido a las altas temperaturas.

El almacenamiento de carbono generado por los insectos, cada año, es el equivalente al carbono emitido por 5 millones de vehículos según otro estudio publicado el año pasado.

También los niveles más altos de dióxido de carbono, generados por el humano, han modificado los momentos de crecimiento de un árbol y la producción de las semillas. Las temperaturas que se manejan actualmente limitan grandemente la fotosíntesis, esto genera mayor mortalidad y menor regeneración.

Los más delgados, son los primeros en morir

Un estudio internacional publicado en la revista Ecology Letters demuestra también que la intensidad de la sequía incrementa de forma exponencial la mortalidad de los árboles. Este patrón se ha demostrado por primera vez a escala global y es el escenario actual de cambio climático, donde los episodios de sequía extrema son cada vez más frecuentes.

Los investigadores, apuntaban que las especies de árboles más afectadas son aquellas que tienen la madera menos densa y hojas delgadas con más superficie por donde perder el agua. Por tanto los primeros árboles en morir por sequías y el cambio climático son los más comunes (bajos, delgados, jóvenes y poco frondosos).

*Con información de ABC

