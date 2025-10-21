Arévalo advierte sobre actores que buscan desestabilizar la democracia

-

El jefe del Organismo Ejecutivo evitó hablar de la crisis genera por la fuga de 20 reos de alta peligrosidad del Sistema Penitenciario.

OTRAS NOTAS: Bernardo Arévalo nombra a nuevo ministro de Gobernación

En el marco de la conmemoración del 81 aniversario de la Revolución del 20 de octubre de 1944, el presidente Bernardo Arévalo pronunció un discurso en el que alertó sobre la presencia de grupos que, según sus palabras, "aspiran a controlar las instituciones para aprovechamiento personal".

Las declaraciones del mandatario se dan en el contexto de la fuga de 20 reos de alta peligrosidad de la cárcel Fraijanes II, que ha sumido a su administración en una profunda crisis política y que provocó la salida de su ministro de Gobernación y dos viceministros de esa cartera.

El gobernante no ha dado declaraciones a la prensa desde que regresó de su gira por Europa la semana pasada y a pesar de los insistentes requerimientos de periodistas a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para que Arévalo brinde una conferencia.

El mandatario emitió duras críticas en su discurso pero no especificó a quiénes se refería. (Foto: SCSP / Soy502)

El mandatario, durante su participación en el concierto por la Revolución llevado a cabo en la Plaza de la Constitución señaló que "los enemigos de la libertad, de la justicia, de la democracia siguen ahí agazapados".

En su discurso, describió a estos actores como "procuradores de viejos y nuevos autoritarismos", que aspiran "a controlar las instituciones para aprovechamiento personal y no para el beneficio colectivo".

Arévalo denunció que estos sectores "se han dedicado a pervertir las instituciones de la democracia para ponerlas al servicio de la impunidad y la corrupción".

LEA MÁS: CSJ intentará elegir presidente y conocerá solicitud de nuevo ministro

Asimismo, afirmó que entre sus acciones se incluye establecer pactos con el narcotráfico y el crimen organizado y se dedican a perseguir a periodistas y defensores de derechos humanos y criminalizar a autoridades ancestrales y a los defensores de la democracia.

"Quienes intentan persistentemente desestabilizar la democracia difundiendo mentiras y gritando en coherencias en todos los espacios para infundir la confusión y el miedo", afirmó el presidente.

Finalmente, Arévalo aseguró que estos actores "no descansan intentando fabricar la crisis política que les permita salir de las trincheras de la corrupción que aún ocupan para retomar su control sobre el aparato del Estado y continuar enriqueciéndose a costa del bienestar de la gente".

Las declaraciones del mandatario se dieron en el marco de un concierto en la Plaza de la Constitución. (Foto: SCSP / Soy502)

Pese a las fuertes críticas el mandatario no precisó a quiénes o qué grupos se refería en su discurso.

En la parte final pidió a la población "asumir el reto de iluminar el futuro" y "de escribir una nueva página en la historia de nuestro país".

"Asumamos el reto de dejar un legado desde cualquier espacio defendiendo la democracia contra los autócratas y los corruptos", puntualizó el gobernante.