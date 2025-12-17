El claro mensaje del embajador de EE.UU. en Guatemala para los terroristas

-

El embajador estadounidense lanzó un fuerte mensaje para los terroristas y criminales en Guatemala.

OTRAS NOTICIAS: La exalcaldesa mexicana que ordenó el crimen de un funcionario

Tobin John Bradley, embajador de Estados Unidos en Guatemala, participó en la firma del convenio de intercambio de información sobre criminales y terroristas con el Ministerio de Gobernación.

Durante la reunión, destacó su papel desde el 2018 en la creación de un sistema, bajo la visión del presidente Trump, que hoy protege comunidades alrededor del mundo frente a amenazas terroristas.

"Yo fui reclutado para regresar a Washington para trabajar en la administración del presidente Trump como subsecretario adjunto en INL. Y lanzamos este proyecto, este sistema en África y en diferentes lugares con mucho éxito", afirmó el funcionario.

Asimismo, resaltó la vista a Guatemala de Terrance Cole, administrador de la DEA, lo cual demuestra el compromiso de Guatemala de trabajar en conjunto con Estados Unidos en la lucha contra estos terroristas.

Bradley aprovechó el momento para enviar un claro mensaje a los terroristas y criminales en el país: "¡No más! Desde hoy esos criminales no tendrán a dónde ir ni en donde esconderse".

“¡No más!” Durante la firma del convenio de intercambio de información sobre criminales y terroristas con @MinGobGuate, #EmbBradley destacó su papel desde 2018 en la creación de un sistema, bajo la visión del presidente Trump, que hoy protege comunidades alrededor del mundo… pic.twitter.com/FDOdNiQGVI — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) December 15, 2025

Este es el discurso completo del embajador aquí.