Ministerio de Energía y Minas aún no decide situación de Luis Pacheco

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El titular del MEM, Erwin Barrios dijo que la contratación de Luis Pacheco como ministro de Desarrollo Sostenible en esta cartera, finalmente lo define el presidente de la República.

"El tema de la contratación lo define, finalmente, el presidente de la República", así respondió el ministro de Energía y Minas (MEM), Erwin Barrios, a la pregunta de que, si Luis Pacheco seguirá ocupando el cargo de viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM.

Barrios aseguró que durante el tiempo que Pacheco se ha ausentado del MEM no ha recibido remuneración salarial.

Además, dijo que el tema de contratación lo define finalmente el presidente de la República, Bernardo Arévalo, con quien se tendrá una conversación al respecto.

El ministro de MEM, Erwin Barrios, dijo que la situación contractual de Luis Pacheco como viceministro de Desarrollo Sostenible, al final, lo define el presidente de la República, Bernardo Arévalo. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/9tlcCjWaH1 — Cristobal Veliz (@cristoveliz) August 5, 2026

Agregó que en esa reunión también se celebrará la buena noticia de la liberación de Pacheco.

De 48 Cantones a Viceministro

Es de recordar que Luis Pacheco fue nombrado como viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM durante la gestión del exministro Victor Hugo Ventura.

Con ello, es de señalar que Pacheco, quien en el 2023 figuró como presidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, recobró su libertad el pasado martes 4 de julio cuando el juez Tercero B Penal, Mynor Moto decidió otorgarle arresto domiciliario.

Sin embargo, aunado a la imposición de una caución económica de Q160 mil, también se le impuso la prohibición de la prestación de servicios como funcionario público.

Nuevo nombramiento

En otro asunto, se confirmó el nombramiento como viceministro del Área Energética, a Francisco Tzirín, quien sustituye a Luis Arturo Mérida.