Arévalo descarta ratificar a Consuelo Porras como fiscal general por un periodo más

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Mandatario también exigió a la postuladora una evaluación ética en la elección del nuevo fiscal general.

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El presidente Bernardo Arévalo, aseguró que no existe "ninguna posibilidad" de ratificar a Consuelo Porras para un tercer período al frente del Ministerio Público (MP), al considerar que su perfil no cumple con los criterios de idoneidad requeridos para el cargo.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario fue enfático al señalar que "difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que el de Consuelo Porras", por lo que sostuvo que entre los demás aspirantes habrá opciones más adecuadas.

En esa línea, afirmó que no contemplaría su confirmación, al considerar que ya ha demostrado no solo "falta de idoneidad, sino que representa un riesgo para el país".

En el mismo espacio, Arévalo abordó el avance del proceso de selección del próximo jefe del MP, luego de que la Comisión de Postulación del Ministerio Público concluyera la fase de entrevistas públicas a los aspirantes.

El presidente Bernardo Arévalo señala que la elección de fiscal general la hará sin presiones de ningún tipo.



Estuardo Paredes pic.twitter.com/PGXJtl4MZo — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 13, 2026

Según indicó, en los próximos días se desarrollará la evaluación y ponderación de los perfiles, etapa que calificó como determinante para garantizar la legitimidad del proceso.

El presidente subrayó que dicha evaluación debe regirse por criterios éticos y basarse en el mérito de cada postulante, en un contexto donde "la ciudadanía mantiene la atención sobre la conformación de la nómina final".

Añadió que el país requiere autoridades íntegras, comprometidas con el combate a la corrupción y la defensa de la institucionalidad democrática.

Asimismo, enfatizó que la responsabilidad de la Comisión de Postulación es "ineludible", al ser la encargada de asegurar que estos estándares se reflejen en el listado de seis candidatos que será remitido al Ejecutivo.

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Indicó que, una vez recibida la nómina, le corresponderá tomar la decisión final como presidente, la cual aseguró, estará guiada por una "brújula ética clara" y libre de presiones externas.

En cuanto a la eventual inclusión de funcionarios de Gobierno en la nómina final, Arévalo aclaró que no habrá privilegios en el proceso de selección.

Señaló que todos los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución y las leyes, particularmente en materia de idoneidad.

No obstante, reconoció que, en el caso de funcionarios actuales, su desempeño en la administración pública permite inferir que se trata de personas íntegras y profesionales.

Sin embargo, insistió en que esto no implicará ventajas en la evaluación final, la cual deberá ser objetiva y sustentada en criterios legales y éticos.