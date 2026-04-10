Comisión de Postulación finaliza entrevistas de aspirantes a Fiscal General

-

La Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General concluyó la fase de entrevistas de los 48 aspirantes.

OTRAS NOTICIAS: Ministerio de la Defensa confirma vulneración de datos en Digecam

Con la participación de los últimos 12 aspirantes, la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), concluyó la fase de entrevistas con los 48 postulantes que continúan en el proceso de postulación.

De esta cuenta, concluye los cuatro días de entrevistas en los que los aspirantes no sólo expusieron sus planes de trabajo, sino también respondieron los diversos cuestionamientos efectuados por el pleno de comisionados.

Sobre el ministro de Gobernación

Este día, uno de los aspirantes que compareció ante la Postuladora fue el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, quien aseguró que uno de sus propósitos al frente del MP es la aplicación de la ley de forma igual para todos y que no se sigan priorizando denuncias anónimas como se ha realiza actualmente.

Expuso que una de sus propuestas va encaminada a la creación de un tablero de control por fiscalía que permita medir la efectividad del trabajo fiscal, priorizando casos de impacto según la incidencia que estos tengan en la sociedad.

Además, afirmó que existen fiscalías en la que se debe enfocar el trabajo del MP, por lo que aseguró que una de las fiscalías que reestructuraría sería la de extinción de dominio, pues es en esta en dónde se ve el crecimiento económico de las estructuras criminales.

Al cuestionado, sí es una de las personas de confianza del presidente de la República, Bernardo Arévalo, Villeda respondió que el conoció al mandatario al momento en que le fue ofrecido el cargo del Ministerio que dirige, pues dijo que uno de los errores de las anteriores autoridades del MP está en seguir manteniendo el poder o creer que tienen el poder, lo cual "es sumamente perjudicial".

Otras intervenciones

Además de la intervención del ministro de Gobernación también resaltó la participación del ex viceministro de Gobernación y ex candidato presidencial por el partido Mi Familia, Julio Rivera Clavería, quien insistió en la utilización de la Inteligencia Artificial (AI) en el quehacer del trabajo fiscal.

El postulante Eliseo Rigoberto Francisco Quiñonez Villagrán propone la creación de "super fiscalías", que no son más que Fiscalías Especializadas fenómenos criminales complejos como por ejemplo aquellos que tienen que ver con el despojo de bienes.

El último aspirante en comparecer ante el pleno de la comisión fue el actual Procurador General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, quien propuso una política general del MP orientada a estándares mínimos nacionales.

Postulantes

Esta es la lista de aspirantes con la que finalizó la fase de entrevistas: