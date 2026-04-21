Arévalo espera “lista definitiva” de candidatos a fiscal general

-

El Organismo Ejecutivo señala que aún no se comenzará con la evaluación de candidatos a fiscal general.

OTRAS NOTAS: Ellos son los seis candidatos a Fiscal General electos por la Comisión de Postulación

El presidente Bernardo Arévalo aún no da por definitiva la nómina de seis candidatos a dirigir el Ministerio Público (MP), por lo que no contempla iniciar el proceso de evaluación de los aspirantes seleccionados por la Comisión de Postulación.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), el mandatario se mantiene informado sobre el avance del proceso, pero espera recibir la nómina definitiva antes de continuar con el análisis de los perfiles.

"El Presidente de la República —Bernardo Arévalo— está al tanto y espera la lista definitiva para continuar el proceso de evaluación de perfiles", indicó la entidad ante la consulta de periodistas.

La nómina de seis

La Comisión de Postulación de Fiscal General, tras cuatro rondas de votación, integró el listado de seis aspirantes que será remitido al Ejecutivo, instancia que deberá designar a la persona que dirigirá la persecución penal durante los próximos cuatro años.

La Comisión de Postulación Fiscal General, tras cuatro rondas de votación, eligió a los seis candidatos a Fiscal General y Jefe del MP que será presentada al Presidente de la República. pic.twitter.com/HDwxxjbObP — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 21, 2026

La nómina está conformada por Julio Rivera Clavería, Gabriel Estuardo García Luna, Zoila Tatiana Morales, Beyla Estrada Barrientos, César Augusto Ávila y Néctor Guilebaldo León Ramírez.

Durante la conferencia de prensa La Ronda del lunes 20 de abril el mandatario reiteró que no emitirá un pronunciamiento anticipado sobre los candidatos hasta que el proceso concluya formalmente.

Arévalo subrayó que la actual semana es determinante dentro de la renovación del sistema de justicia, al encontrarse en la fase de evaluación de los postulantes por parte de la Comisión.

LEA MÁS: Arévalo evita pronunciarse sobre listado de candidatos a fiscal general del MP

"Esta es una semana clave en el proceso de renovación del sistema de justicia, en el proceso de elección de fiscal general del MP está en desarrollo y en estos momentos se está en la etapa de evaluación de los distintos postulantes", afirmó el gobernante.

Asimismo, al ser consultado sobre la posibilidad de rechazar la lista en caso de no encontrar perfiles idóneos, el presidente evitó adelantar criterios y reiteró que aguardará a que el proceso esté completamente finalizado.

"No voy a hacer un pronunciamiento sobre la lista hasta que esté concluido el proceso y tengamos la lista", puntualizó el presidente.

Con ello, el Ejecutivo mantiene en pausa la fase de evaluación directa de los aspirantes, a la espera de contar con la nómina oficial que formalice el cierre del proceso de postulación.