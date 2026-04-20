Arévalo evita pronunciarse sobre listado de candidatos a fiscal general del MP

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Señala que espera resultados de impugnaciones antes de emitir cualquier posicionamiento.

El presidente Bernardo Arévalo, afirmó que no emitirá un pronunciamiento sobre el listado de candidatos a fiscal general del Ministerio Público (MP) hasta que el proceso de selección concluya y se cuente con la nómina definitiva.

Durante la conferencia de prensa conocida como La Ronda, el mandatario subrayó que la presente semana es determinante dentro del proceso de elección, al encontrarse en la fase de evaluación de los aspirantes por parte de la Comisión de Postulación.

En ese sentido, indicó que será en los próximos días cuando reciba el listado final de seis candidatos, a partir del cual deberá tomar la decisión correspondiente.

"Esta es una semana clave en el proceso de renovación del sistema de justicia, en el proceso de elección de fiscal general del MP está en desarrollo y en estos momentos se está en la etapa de evaluación de los distintos postulantes", declaró el gobernante.

El mandatario señaló que el trabajo que hace la Comisión de Postulación deber responder a intereses de país. (Foto: Minfin / Soy502)

Consultado sobre la posibilidad de devolver la lista de candidatos si considerara que ninguno cumple con los requisitos, el presidente evitó adelantar criterios y dejó claro que aguardará a que el proceso finalice.

"No voy a hacer un pronunciamiento sobre la lista hasta que esté concluido el proceso y tengamos la lista", afirmó el presidente.

Arévalo también señaló que actualmente existen acciones legales en curso relacionadas con el proceso de evaluación, lo cual, según indicó, obliga a esperar los resultados antes de fijar una postura oficial.

"Ahora, es una etapa en donde todavía hay acciones legales que están siendo emprendidas por parte de algunas de las personas que han estado participando", explicó el mandatario.

En ese contexto, hizo referencia a cuestionamientos sobre la calificación de algunos aspirantes, como el caso del exministro Villeda, cuya exclusión ha sido objeto de impugnaciones.

"Pareciera una aplicación arbitraria de algunos de los miembros de la Comisión y antojadiza de las normas entonces, pero eso está siendo impugnado en este momento", añadió el gobernante.

Recalcó que esperará que "hasta ver el resultado de estas impugnaciones y tener la lista definitiva" para pronunciarse sobre esta situación.

El presidente reiteró que su decisión final se basará en la necesidad de fortalecer el Ministerio Público como una institución que actúe con independencia y apego a la justicia.

"Como Presidente de la República tengo el compromiso de que el MP sea una institución seria y deje de ser una institución instrumentalizada" expresó Arévalo.

La Comisión de Postulación debe armar una lista de seis candidatos. (Foto: Archivo / Soy502)

Agregó que espera que el MP sea "una institución que actúe con justicia y no como una muralla de impunidad, que persiga a los delincuentes y no que apadrine a los corruptos".

Asimismo, enfatizó que la elección debe responder a los intereses del país y no a grupos particulares. "Una institución que defienda los intereses de Guatemala y no la de quienes se dedican a burlar a la sociedad guatemalteca", puntualizó.

Arévalo concluyó que será hasta recibir la lista definitiva de seis candidatos cuando fijará una posición formal y procederá con la designación correspondiente, conforme al marco legal vigente.