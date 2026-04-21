Ellos son los seis candidatos a Fiscal General electos por la Comisión de Postulación

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La Comisión de Postulación eligió a los seis candidatos que integrarán la nómina que será entregada al Presidente de la República.

La Comisión de Postulación Fiscal General, tras cuatro rondas de votación, eligió a los seis candidatos a Fiscal General y Jefe del MP que será presentada al presidente de la República, que nombrará por los próximos cuatro años a quien dirigirá la persecución penal.

Cuatro rondas de votación fueron suficientes para que la Comisión de Postulación para Fiscal elegirá la nómina de seis candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), que será presentada al presidente de la República.

En la primera ronda con trece votos, el pleno de comisionados decidió que Beyla Adaly Estrada Barrientos se convirtiera en el primer candidato en integrar dicha nómina.

Beyla Adaly Estrada Barrientos obtuvo trece votos a favor y dos en contra. (Foto: Wilder López/Soy502)

Iniciada la segunda ronda, el segundo en lograr diez votos a su favor fue el aspirante Cesar Augusto Ávila Aparicio.

César Augusto Avila Aparicio logró diez votos a favor y cinco en contra. (Foto: Wilder López/Soy502)

Con esto, en esta misma ronda, el pleno de comisionados eligió a tres aspirantes más, entre los que destaca el exviceministro de Gobernación, Julio Cesar Rivera Clavería, con 10 votos.

Julio César Rivera Clavería consiguió once votos a favor y cuatro en contra. (Foto: Wilder López/Soy502)

Además, también fue seleccionado Gabriel Estuardo García Luna, con 11 votos, y Zoila Tatiana Morales Valdizón, con 10 votos.

Zoila Tatiana Morales Valdizón obtuvo diez votos a favor y cinco en contra. (Foto: Wilder López/Soy502)

García Luna, en el 2022, integró la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del MP que fue presentada al entonces presidente de la República, Alejandro Giammattei.

Gabriel Estuardo García Luna logró diez votos a favor y cinco en contra. (Foto: Wilder López/Soy502)

Por último, en la cuarta ronda de votación, luego de un receso de media hora, los comisionados con 10 votos a decidieron que el aspirante Néctor Guilebaldo de León Ramírez, sería el sexto candidato en integrar la nómina a Fiscal General y Jefe del MP que será presentada al presidente de la República.

Néctor Guidebaldo de León Ramírez, logró once votos a favor y tres en contra. (Foto: Wilder López /Soy502)

A su favor

Contrario a sucedido con los tres últimos candidatos que durante la primera ronda obtuvieron el voto favorable de nueve comisionados, la actual Fiscal y Jefe del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, no sólo no alcanzó convencer a los comisionados para ser incluida en la nómina final, sino que mantuvo a su favor los mismos seis votos en las cuatro rondas de votación.

Los comisionados que le dieron su apoyo a lo largo de la votación fueron:

Luis Lepe, decano de la Universidad Regional

José Ángel Donald González, decano de la Universidad de Occidente (UDEO)

Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)

Henry Arriaga, decano de la Universidad de San Carlos (USAC)

Enrique Sánchez, decano de la Universidad Panamericana (UPANA)

Alicia Franco, presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG)

En tanto que, los comisionados que la reprobaron con su voto fueron:

Luis Anleu, decano de la Universidad Mesoamericana (UMESO)

Pablo Maldonado, de la Universidad del Istmo (UNIS)

Arturo Saravia Altolaguirre, decano de la Universidad Francisco Marroquí (UFM)

Julio Cordón, decano de la Universidad Rafael Landívar (URL)

Luis Aragón Soler, decano de la Universidad San Pablo

Patricia Gámez, presidenta del CANG

Luis Ruano, decano de la Universidad Mariano Gálvez (UMG)

Mario García, decano de la Universidad Rural de Guatemala

José Reyes, decano de la Universidad DaVinci

Vigilia

Mientras que en la Sala de Vistas del Palacio de Justicia se realizaba la votación e integración de la nómina de seis candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), período 2026-230, el Movimiento Interreligioso Centinela se preparaba para efectuar una vigilia.

Según el líder religioso, Misael Méndez, esta actividad tiene como propósito alumbrar el camino a los comisionados para que elijan a las mejores propuestas para dirigir el MP, por los próximos cuatro años, pues consideran que el país se ha encontrado "esta pasando por un valle de tinieblas y oscuridad en donde la corrupción y la impunidad han reinado, por lo que necesitamos empezar el camino de la luz", explicó.