Arévalo se reúne con secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA

Mandatario también compartió los temas que se presentarán ante el Consejo Permanente de la OEA.

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo sostuvo una reunión con Sebastián Kraljevich, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El objetivo del mandatario fue presentar una evaluación de lo que catalogó como "graves hechos perpetrados Ministerio Público y del juez —Fredy— Orellana" que, a su juicio, ponen en riesgo la institucionalidad democrática del país.

El gobernante expuso al representante del organismo regional los temas que serán discutidos en la sesión del Consejo Permanente de la OEA programada para este jueves, en la cual se abordará la situación política guatemalteca.

El mandatario expuso los hechos que su juicio ponen en riesgo la democracia del país. (Foto: SCSP / Soy502)

El Gobierno destacó que "continuará tomando las acciones necesarias" para la protección de la democracia, el orden constitucional y el respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones generales de 2023.

La crisis se origina tras las elecciones de 2023, cuando el Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras, y el juez Fredy Orellana iniciaron acciones para suspender al partido Semilla e intentar anular los resultados electorales.

El Ejecutivo ha calificado esto como un intento de "golpe de Estado" y pidió a la comunidad internacional que esté atenta a lo que sucede en el país, también pidió una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para exponer el caso.

La OEA ha monitoreado la situación política de Guatemala desde la transición electoral, abordando la crisis institucional en su Consejo Permanente.

El organismo regional ha exigido el respeto a los resultados de 2023 y a la institucionalidad democrática, invocando la Carta Democrática Interamericana.

El mandatario también informó cuáles serán los temas que se discutirán en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. (Foto: SCSP / Soy502)

Las acciones que el presidente Arévalo busca denunciar se centran en la fiscal general Consuelo Porras y el juez Orellana, a quienes acusa de socavar el orden constitucional.

La reunión buscaría consolidar el apoyo internacional para defender la voluntad popular y proteger la democracia.