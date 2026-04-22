Arévalo iniciará con la evaluación de candidatos a Fiscal General y jefe del MP

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Pese a consulta directa al Gobierno, las autoridades evitan aclarar si el mandatario considera definitiva la nómina.

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El presidente Bernardo Arévalo, procederá con la evaluación de los seis candidatos propuestos para Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP), luego de haber recibido oficialmente la nómina trasladada por la Comisión de Postulación.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) confirmó que el mandatario avanzará con el análisis de los expedientes como parte del proceso de designación, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en el artículo 251 de la Carta Magna.

"El Presidente de la República ha recibido la nómina correspondiente y procederá a evaluar los expedientes con la seriedad y responsabilidad que el cargo exige, a efecto de ejercer el mandato constitucional que le confiere el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala", indicó la Secretaría ante la consulta de Soy502.

El presidente elegirá al próximo jefe del Ministerio Público. (Foto: Archivo / Soy502)

Con esta postura, el Ejecutivo avanza a la fase de evaluación de perfiles, que precede a la designación del nuevo titular del MP para el período 2026-2030, en un proceso que se mantiene bajo atención pública por su impacto en el sistema de justicia.

No obstante, la SCSP evitó pronunciarse sobre uno de los puntos clave del proceso, sí el presidente considera definitiva la nómina de candidatos entregada o si esperará la resolución de acciones legales, como los amparos planteados, antes de avanzar con eventuales entrevistas a los aspirantes.

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La consulta planteaba si el mandatario iniciaría la planificación de entrevistas o, por el contrario, aguardaría a que se resuelvan los recursos legales en curso.

Sin embargo, la respuesta oficial se limitó a confirmar la evaluación de los expedientes, sin aclarar la postura sobre la firmeza del listado remitido por la Comisión de Postulación.