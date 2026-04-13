Presidente niega pacto con Mazariegos y pide a las cortes investigar denuncias

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Mandatario pide profundizar en las investigaciones de las denuncias que señalan irregularidades en la reelección del rector de la universidad pública.

El presidente Bernardo Arévalo rechazó haber alcanzado algún acuerdo con Walter Mazariegos en el contexto de su reelección como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), y calificó los señalamientos como "absolutamente falsos".

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario afirmó que su gobierno no ha participado en ningún tipo de negociación, ni pública ni privada, relacionada con el proceso universitario.

"No ha habido ni habrá ningún pacto arriba o abajo de la mesa con Walter Mazariegos. Este Gobierno no ha entrado en ningún tipo de pacto y todo lo que se dice alrededor de eso es especulación sin ningún sustento real", afirmó el gobernante.

La respuesta de Arévalo surgió luego que periodistas preguntaran su reacción a la aseveración que se hace en redes sociales, particularmente del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, quien sostuvo que pactó con Mazariegos en el contexto de su reelección como rector de la Usac.

El presidente Bernardo Arévalo asegura que no hizo ningún pacto con Walter Mazariegos en el contexto de su reelección como rector de la #USAC.



Estuardo Paredes pic.twitter.com/qck90Qm3HN — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 13, 2026

El presidente también remarcó que el rol del Ejecutivo en este tipo de procesos tiene límites claramente establecidos, por lo que insistió en que cualquier señalamiento debe ser atendido por las instancias correspondientes.

En ese sentido, hizo un llamado directo a las autoridades de justicia para que investiguen las denuncias planteadas sobre presuntas irregularidades en la elección de rector.

El jefe del Organismo Ejecutivo solicitó que se examinen a profundidad las acusaciones y que, a partir de ello, se determinen las posibles violaciones y se adopten las decisiones que correspondan conforme a derecho.

Posteriormente, reiteró que deben ser las cortes las que resuelvan la serie de cuestionamientos surgidos en las distintas etapas del proceso.

En su mensaje, el mandatario también expresó solidaridad con la comunidad universitaria y reconoció el papel de los estudiantes en la defensa de la institucionalidad.

Afirmó que el Gobierno debe actuar con responsabilidad y velar porque la autonomía universitaria no sea utilizada como justificación para hechos de violencia o coacción.

Finalmente, indicó que el Ejecutivo continuará con acciones orientadas a prevenir incidentes dentro y fuera del campus universitario, mientras se desarrollan las investigaciones.

El gobernante concluyó en que será a través de las resoluciones judiciales como se podrá esclarecer lo ocurrido y, de ser necesario, "aplicar las correcciones correspondientes".