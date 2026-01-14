Arévalo pide al Legislativo luchar contra la corrupción y trabajar en conjunto

-

Mandatario señala que elecciones de segundo grado son una oportunidad para mejorar el país.

Durante su discurso ante el pleno del Congreso de la República, el presidente Bernardo Arévalo destacó la necesidad de que el Ejecutivo y Legislativo trabajen juntos en contra de la corrupción y la "oportunidad" de incidir positivamente en el futuro del país con las elecciones de segundo grado.

Arévalo fue el último en participar en la sesión solemne que se llevó a cabo este miércoles en el Congreso de la República y luego de dar detalles de los logros de su administración en el segundo año de Gobierno, se centró en temas políticos.

El mandatario señaló que los guatemaltecos están "cansados de ver a las instituciones arruinadas, de experimentar la ineficiencia en los servicios públicos y de ser testigos del saqueo descarado del dinero de todos".

El presidente Bernardo Arévalo presentó su informe por los dos años de Gobierno al pleno del Congreso de la República.



Mientras el mandatario desarrollaba su discurso el diputado Carlos Roberto Calderón, pidió su renuncia.

Agregó que un reto es limpiar la administración pública y "quitarle de encima el pesado lastre de la corrupción" lo cual "involucra de manera directa a distintos actores, además del Gobierno central".

El mandatario señaló que el Congreso y el Ejecutivo deben trabajar juntos para que se aprueben iniciativas como la Secretaría de Integridad Pública, la Ley de Beneficiarios Finales, que servirá para saber a dónde llega el dinero de los contratos públicos.

Hizo énfasis en que se necesita una Ley de Protección de Denunciantes, la cual permitirá "que quienes son testigos de la corrupción puedan hacer uso de esos canales" y por último enfatizó la necesidad de aprobar la Ley contra el Lavado de Dinero, la cual ayudaría a "enfrentar al crimen organizado y a quienes lucran con el dinero mal habido".

"El Organismo Ejecutivo y el Congreso de la República deben trabajar juntos para facilitar las transformaciones que nuestro país necesita y que la población demanda. Por eso veo con mucho optimismo la oportunidad de colaborar con el presidente Luis Contreras y su junta directiva", declaró el mandatario.

Elecciones de segundo grado

El mandatario finalizó su discurso al señalar que este año es una oportunidad "para incidir positivamente en el destino del país".

"Estamos en un año crucial para la recuperación de instituciones que son engranajes fundamentales para el desarrollo de nuestra vida colectiva. Este año corresponde renovar las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, del Ministerio Público, de la Corte de Constitucionalidad y de la Contraloría General de Cuentas", señaló el gobernante.

Al iniciar la Sesión Solemne en el @CongresoGuate, la vicepresidenta @KarinHerreraVP y el presidente @BArevalodeLeon ingresan al hemiciclo parlamentario.



: Wilder López pic.twitter.com/M3g9KrB0X8 — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) January 14, 2026

Agregó que en ese marco se debe recordar que el pueblo de Guatemala necesita que se designen "a personas idóneas en esas instituciones tan relevantes para la vida política del país, para la vida cotidiana de cada uno de sus ciudadanos".

"Se necesita que esas designaciones no respondan a intereses individuales, compadrazgos o afinidades ideológicas. Este momento nos demanda actuar con integridad, responsabilidad y ética", destacó Arévalo.

Durante el discurso el presidente destacó que con el próximo cambio de autoridades en el Ministerio Público se logrará "una mejor coordinación para implementar políticas públicas de combate al crimen".

Al finalizar el mandatario indicó que sí se toman malas decisiones en esas elecciones y llamó al pueblo a estar atentos y vigilar los procesos de selección de candidatos.

"Las decisiones que tomemos ahora serán juzgadas por la ciudadanía que volverá a las urnas en 2027, y también por quienes, dentro de 10, 20 o 40 años vuelvan la vista atrás cuando todos estos procesos sean parte de la historia que condiciona sus posibilidades de bienestar", puntualizó el gobernante.