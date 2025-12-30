Bernardo Arévalo pide reforzar controles para evitar accidentes en el transporte

-

El mandatario asegura que las instituciones están trabajando para resguardar las vidas de los guatemaltecos.

El presidente Bernardo Arévalo hizo un llamado urgente a empresarios y pilotos del transporte colectivo para que adopten todas las medidas necesarias y se eviten nuevos accidentes de tránsito.

"Hago un llamado urgente a los empresarios y pilotos del transporte colectivo para que tomen todas las medidas para que este tipo de tragedias no se repitan", afirmó el gobernante.

Las declaraciones del mandatario se dan luego de concluir los tres días de luto nacional decretados por el siniestro ocurrido en la ruta Interamericana, que dejó 16 personas fallecidas, entre ellas tres integrantes del Ejército de Guatemala.

Es inaceptable que los accidentes causados por el transporte colectivo sigan generando tanto dolor a las familias guatemaltecas. Desde el Gobierno hemos fortalecido las acciones que ayudan a prevenir tragedias, pero es necesario que todos hagamos nuestra parte.

Arévalo informó que 27 personas fueron trasladadas al Hospital Departamental de Totonicapán y al Hospital Regional de Occidente, donde han recibido atención médica integral.

Destacó la respuesta del personal hospitalario y del Ministerio de Salud Pública y señaló que la red hospitalaria se mantiene abastecida para atender emergencias de esta naturaleza.

El mandatario calificó como "inaceptable" que este tipo de hechos continúe causando dolor a las familias guatemaltecas y subrayó que el Ejecutivo ha intensificado las acciones de prevención.

En ese marco, detalló que la Dirección General de Transportes (DGT) ha impuesto 772 sanciones a empresas que incumplen normas básicas del servicio durante el presente año, cifra que triplica lo realizado en 2023.

Además, indicó que la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil incrementó en 83 % los operativos dirigidos al transporte colectivo, triplicó las detenciones por infracciones y cuadruplicó la consignación de vehículos.

Sobre el accidente más reciente, precisó que el piloto fue aprehendido y se encuentra en proceso conforme a la ley.

Este lunes se complen los tres días de luto nacional por el accidente. (Foto: Archivo / Soy502)

"El Gobierno de Guatemala está actuando y lo seguirá haciendo con la determinación de proteger la vida de las y los guatemaltecos", afirmó el presidente.

Aseguró que los controles se están fortaleciendo donde antes no existían o no se cumplían.

Arévalo reiteró que la responsabilidad es compartida y llamó a todos los sectores a contribuir a un entorno vial seguro.

A la ciudadanía le aseguró que el Gobierno continuará ejerciendo sus facultades para facilitar un servicio de transporte colectivo "más eficaz, más seguro y más digno", en respuesta al clamor social por carreteras más seguras.