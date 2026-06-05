Federación de Ciclismo se pronuncia tras la muerte de Leonel Sas

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Leonel Sas falleció tras sufrir graves heridas al ser atropellado por una patrulla y un vehículo particular en la ruta Interamericana.

La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala emitió un comunicado luego de que trascendiera la muerte de Leonel Enrique Sas Valle, un ciclista de 47 años.

Leonel Sas falleció luego de que fuera embestido por una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) en el kilómetro 53.8 de la ruta Interamericana, en Chimaltenango.

Debido al impacto, Sas cayó sobre uno de los carriles y volvió a ser atropellado por otro vehículo que le pasó por encima.

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Dicha Federación lamentó el fallecimiento y expresó sus condolencias a la familia de Sas Valle, a sus amigos y seres queridos.

"Este lamentable hecho, sumado a otros incidentes recientes que han involucrado a ciclistas en las vías del país, nos recuerda que detrás de cada bicicleta hay una vida, una historia y una familia que espera en casa", se lee en el texto.

Asimismo, la Federación de Ciclismo hace un llamado a todos los usuarios de la vía pública a conducir con responsabilidad, prudencia y respeto. También, hacen el recordatorio de la importancia de mantener una distancia mínima de 1.5 metros al rebasar a un ciclista.

Así fue el accidente:

Patrulla de la PNC atropella a un ciclista que espera cruzar la calle en la Interamericana



Video: redes sociales pic.twitter.com/mgw3DFsGlT — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) June 5, 2026

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