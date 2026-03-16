Arévalo señala que mezcla E10 no representa riesgo para vehículos en Guatemala

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Autoridades señalan que mezcla de etanol en Guatemala será como un aditivo más al combustible.

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El presidente Bernardo Arévalo afirmó que no existe peligro en el uso de la mezcla de gasolina con etanol al 10 % (E10) ya que la mayoría de los vehículos que circulan en Guatemala están diseñados desde hace años para operar con este tipo de combustible.

Las declaraciones del mandatario fueron vertidas durante la conferencia de prensa La Ronda donde periodistas consultaron sobre la seguridad de usar dicha mezcla que será obligatoria implementar a partir del 30 de junio próximo.

"En Guatemala no producimos autos, no construimos autos, todos nuestros vehículos son importados de algún lado, de México, de los Estados Unidos, de Brasil, de Europa", indicó el gobernante.

Agregó que los vehículos que se comercializan a nivel internacional están diseñados para cumplir con estándares de distintos mercados, muchos de los cuales ya utilizan mezclas de etanol en la gasolina.

Las autoridades señalaron que la mayoría de autos que se utilizan en el país están diseñados para usar la mezcla E10. (Foto: Archivo / Soy502)

"Estos autos están hechos para ser vendidos en cualquier lugar del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya vienen listos desde hace décadas para funcionar con etanol, porque tienen que ser vendidos en mercados donde el etanol está funcionando", afirmó Arévalo.

Mencionó que en países como Estados Unidos y México la utilización de etanol en combustibles es una práctica establecida desde hace años, lo que obliga a los fabricantes a producir vehículos compatibles con este tipo de mezcla.

El presidente añadió que una situación similar ocurre con los vehículos provenientes de Brasil y Europa, mercados donde el uso de biocombustibles forma parte de las políticas energéticas desde hace tiempo.

"Si compramos vehículos del Brasil, que se venden para todos los países de ahí y para el Brasil, pues ahí funcionan con etanol. Si vienen de Europa, es decir, los vehículos ya vienen listos para funcionar con etanol", sostuvo el mandatario.

Reconoció que en Guatemala el uso de etanol en la gasolina no ha sido habitual, lo que ha generado dudas o preocupación entre algunos sectores de la población, pero afirmó que la experiencia internacional demuestra que la mezcla no representa riesgos.

El mandatario también indicó que en otros países donde se introdujo este tipo de mezcla no se registraron problemas en el funcionamiento de los vehículos.

"Tenemos suficiente experiencia de tiempo y lugar para ver si ha habido problemas, y en ningún lugar del mundo ha habido problemas", afirmó el gobernante.

Asimismo, explicó que el etanol funciona como un aditivo dentro de la gasolina, similar a otros compuestos que se utilizan para mejorar la combustión del combustible.

Las autoridades señalan que ha existido mucha desinformación sobre el uso de la mezcla E10. (Foto: Archivo / Soy502)

"El etanol es un aditivo más. Ustedes se acuerdan que le ponen la gasolina y le ponen un aditivo para oxigenación. Bueno, en vez de usar un aditivo químico, le estamos poniendo un aditivo que es de origen orgánico", indicó Arévalo.

También reiteró que el uso de combustibles con etanol es una práctica extendida en diversas regiones del mundo.

"Cuando usted va a Estados Unidos, funcionan los autos con etanol, cuando va al Brasil, cuando va a montones de lugares del mundo, en Asia, en la India, están ya funcionando de esa manera", señaló el presidente

Agregó que "todos los autos que están produciendo en esos países, que son los autos que nosotros compramos o importamos, ya vienen listos para funcionar, porque así es como funcionan allá".

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Piden no tener temor

Erwin Barrios, viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), señaló que la mezcla E10 "ha sido atacada con mucha desinformación"

"Están sembrando terror sobre que se van a descomponer los carros, eso es falso. Cualquier motor que use gasolina súper o regular que funciona hoy, funcionará igual el 30 de junio y en el futuro porque es la calidad técnica", afirmó el funcionario.

Explicó que el etanol funciona como un oxigenante que desplaza a un oxigenante que es cancerígeno y que es malo para el ambiente por lo cual "no debería haber preocupación, mientras que se asegure que la calidad de la gasolina sea buena".

Barrios destacó que el MEM impulsará una campaña de comunicación la cual buscará desmentir los mitos sobre el uso del etanol y brindar información científica y técnica a la población para que no tenga miedo de usar la mezcla E10.