Arévalo viajará a Costa Rica para asistir a la toma de posesión de Laura Fernández

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Karin Herrera asumirá como presidenta en funciones mientras el gobernante está fuera del país.

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El presidente Bernardo Arévalo viajará este jueves a Costa Rica para participar en los actos de toma de posesión de la presidenta Laura Fernández, informó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP).

De acuerdo con la comunicación oficial, el mandatario representará al Estado de Guatemala durante las actividades protocolarias programadas en el vecino país centroamericano.

La SCSP no detalló si durante la visita el presidente sostendrá reuniones bilaterales con autoridades costarricenses o representantes de otros gobiernos, ni precisó la agenda oficial que desarrollará Arévalo durante su permanencia en Costa Rica.

Laura Fernández asumirá la presidencia de Costa Rica. (Foto: AFP / Soy502)

Ante la salida temporal del mandatario del territorio nacional, la vicepresidenta Karin Herrera quedará como presidenta en funciones mientras dure el viaje oficial.

El pasado domingo 1 de febrero se llevaron a cabo las elecciones electorales de Costa Rica, en las cuales resultó electa Fernández.

La candidata arrasó con su promesa de mano dura contra el narcotráfico, en el país ya que por años fue considerado uno de los más seguros del continente.

La participación de Arévalo en la ceremonia se produce en el marco de las relaciones diplomáticas y de cooperación entre Guatemala y Costa Rica, así como de los actos oficiales de transición de mando en ese país.