Argentina, Italia, y Brasil caen eliminadas del Mundial Femenino en Fase de Grupos

Se definen las posiciones de los Grupos F y G en la última jornada de la fase de grupos del Mundial Femenino.

Este miércoles 2 de agosto finalizó la fase de grupos para los equipos de los grupos F y G de la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2023. Conoce los resultados de la última jornada:

Argentina 0-2 Suecia

La selección de Argentina se despidió del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda sin alcanzar su anhelo de ganar al menos un partido en un Copa del Mundo de 2023.

"A la siguiente tenemos que dar el doble de esfuerzo, o el triple, para poder competir de igual manera", expresó el entrenador argentino Germán Portanova en conferencia de prensa tras el partido.

#SelecciónFemenina - #FIFAWWC



⚽ @Argentina 0 #Suecia 2 (Rebecka Blomqvist y Elin Rubensson)



Final del partido pic.twitter.com/d7TsXtwcUO — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 2, 2023

Brasil 0-0 Jamaica

La legendaria futbolista Marta vivió el miércoles una triste despedida de los Mundiales femeninos cuando Brasil quedó eliminada del torneo con un empate sin goles ante Jamaica.

Con Marta como titular, Brasil no logró romper el cerrojo de las caribeñas, que clasificaron a octavos de final junto a Francia tras su victoria sobre Panamá en el cierre del Grupo F.

Muito obrigado, Marta



❌ Brasil no logra vencer a Jamaica y cae eliminada de la Copa del Mundo. Esta era la última cita mundialista de Marta.



️ La brasileña se marcha con el récord (17) de máxima goleadora histórica de los mundiales (masculinos y femeninos).#FIFAWWC pic.twitter.com/c4W51tTFcg — Panenka (@RevistaPanenka) August 2, 2023

Italia 2-3 Sudáfrica

En el duelo del Grupo G, la selección de Sudáfrica venció a Italia 3-2, en un partido que dejó hasta el último instante la definición del segundo cupo a los octavos de final.

"Quedan un montón de generaciones por delante que sin duda van a defender esta camisa con sus vidas", declaró la delantera italiana Estefa Banini tras la eliminación de las europeas en fase de grupos.

Thembi Kgatlana gets South Africa ahead again it's 3-2. Crazy scenes Italy are headed home if they don't get a goal.#FIFAWWC #RSA #ITApic.twitter.com/u7c5Asoso9 — $ (@samirsynthesis) August 2, 2023

Panamá 3-6 Francia

Panamá se despidió del Mundial femenino con una derrota por 6-3 este miércoles ante Francia, contra quien marcaron los primeros goles de la historia de su selección en este torneo.

La selección centroamericana no consiguió ninguna victoria en el Mundial organizado en Australia y Nueva Zelanda, pero el sabor agridulce fue reemplazado por tres tantos históricos.