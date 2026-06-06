Banco Industrial y Visa reconocen a ganadores de su promoción

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Banco Industrial y Visa realizaron la premiación de la campaña "Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️", una iniciativa diseñada para acercar a sus clientes a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo mediante experiencias exclusivas.

La actividad reunió a los ganadores de la promoción, quienes participaron por medio del uso de sus Tarjetas Bi Visa y acumularon oportunidades para optar a premios relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026™️.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Como parte de la campaña, se entregaron 332 entradas individuales para distintas fases del torneo, así como 14 paquetes dobles de viaje, distribuidos entre experiencias Hospitality y Skybox, que permitirán a los ganadores disfrutar partidos de la Copa Mundial con beneficios exclusivos.

Los paquetes incluyen boletos para encuentros de distintas etapas de la competencia, boletos aéreos internacionales, hospedaje y diversas experiencias.

“ En Banco Industrial buscamos crear experiencias memorables que generen valor para nuestros clientes. La campaña nos permitió acercarlos a una experiencia única, premiando su preferencia. ” Mario Vettorazzi , subgerente de Tarjetas Bi, Banco Industrial.

La campaña estuvo dirigida a tarjetahabientes Bi Visa, quienes participaron acumulando oportunidades a través del cumplimiento de metas de consumo, canje de puntos por oportunidades y dinámicas desarrolladas durante la vigencia de la promoción.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de Banco Industrial por ofrecer propuestas de valor diferenciadas para sus clientes, integrando beneficios, experiencias y oportunidades alineadas con sus intereses y estilo de vida.