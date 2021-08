Periodista argentino califica al papá de Messi como "pandillero guatemalteco"

Guatemaltecos recuerdan aún otra frase refiriéndose a Guatemala en un contexto negativo.

De nuevo, el nombre de Guatemala es utilizado para hacer una referencia negativa. Después de que Joan Laporta, presidente el Fútbol Club Barcelona, pronunciara la frase: "Hemos salido de Guatemala para pasar a Guatepeor", ahora durante el programa radial del periodista argentino Martín Liberman describen al padre de Lionel Messi como "pandillero guatemalteco".

Martín Liberman, de 44 años, es periodista deportivo y ha trabajado para radio y televisión, ha trabajado para Fox Sports y cuenta con un programa radial llamado "Liberman en línea", que transmite en YouTube y en la radio argentina Late 93.1.

En la edición de este jueves 12 de agosto, abordaron la salida de Lionel Messi del FC Barcelona junto a su colega el cronista deportivo Daniel Avellaneda y con los panelistas Luis Gasulla y Magalí Lecumberri. Avellaneda se presenta en su perfil de Twitter como periodista del reconocido diario El Clarín y también conductor en la radio Late 93.1.

Entre la crítica sobre la decisión de Messi de salirse del FC Barcelona, juzgaron al padre del futbolista, Jorge, de no saber llevar las negociaciones, por tener tatuajes y por ser una persona adulta mayor.

"Es el padre que le está negociando, yo la verdad con un tipo grande con tatuajes de pandillero, con tatuajes de pandillero guatemalteco me parece que no existe no tiene nada que hacer", expresa Avellaneda. Vea aquí el video desde el minuto 19:31 donde se hace la referencia negativa al padre de Messi:

El pasado viernes 5 de agosto Laporta generó controversia por haber utilizado el nombre de Guatemala para referirse a algo negativo y no tardó en reaccionar la embajadora de Guatemala en España, Mónica Bolaños, tuvo que aclarar el verdadero significado de Guatemala a la vez que externó su molestia.