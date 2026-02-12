Ricardo Arjona canta junto a Gaby Moreno en el Madison Square Garde (video)

Arjona cantó junto a Gaby Moreno durante su primera presentación en la ciudad de Nueva York.
El cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, se presentó la noche del miércoles en el Madison Square Garden de Nueva York.
Durante su presentación, la cual forma parte de su gira "Lo que el seco no dijo", invitó al escenario a su compatriota Gaby Moreno, quien demostró una vez su gran talento vocal.
Además, la guatemalteca llamó la atención por su vestuario, ya que lucía una pieza diseñada por Vitto Murga.
Fue homenajeado
Durante su estadía en la ciudad estadounidense, Arjona asistió al juego de los Knicks contra los Indiana Pasers, en donde fue homenajeado, apareciendo en las pantallas durante el medio tiempo del juego, con su canción "70%".