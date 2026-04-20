Capturados por intento de asalto con armas de plástico en un bus

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La rápida acción de la policía permitió la captura de dos asaltantes.

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Agentes de la Policía Nacional Civil reaccionaron rápidamente a los pedidos de auxilio que pasajeros realizaron cuando iban dentro de un bus que se dirigía a Mixco, en el bulevar Liberación.

"Ayuda, por favor, nos están asaltando", parte de los gritos que escucharon agentes policiales que abordaron un bus donde sorprendiendo a dos hombres que bajo amenazas de muerte despojaban de sus pertenencias a los pasajeros del transporte.

Al tenerlos controlados les incautaron dos armas que al revisarlas resultaron ser de plástico, siendo identificados como: Cristopher Villagran, de 38 años alias el "Colorado" y Marlon Ramírez, de 28 alias el "Pelon".

A los ahora detenidos se les incautaron dos replicas de arma de fuego que usaban para amenazar a las víctimas. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Ya habían sido capturados antes

Al verificar en el sistema de solvencias, determinaron que los dos son reincidentes ya que a Villagran, le aparece un antecedente del 28 de junio del 2008 señalado de robo agravado, por lo que estuvo en prisión casi un año, ya que recobro la libertad el 17 de junio del 2009. A los dos días libre volvió a ser sorprendido asaltando un bus en la avenida Reforma de la zona 9 y estuvo en la cárcel por 15 años.

Mientras que a Marlon Ramírez le aparece un antecedente del 21 de mayo del 2018 siendo señalado de robo de terminal móvil.

Ambos fueron llevados a la Torre de Tribunales junto con las dos replicas de arma de fuego, 12 envoltorios de mariguana y un celular que no quisieron entregar a la víctima.