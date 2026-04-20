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Localizan un cuerpo envuelto en sábanas en plena vía pública en la zona 7

  • Por Reychel Méndez
20 de abril de 2026, 06:40
Autoridades fueron solicitadas para realizar las diligencias de ley. (Foto ilustrativa: iStock)

Autoridades fueron solicitadas para realizar las diligencias de ley. (Foto ilustrativa: iStock)

El cuerpo fue abandonado en medio de la vía pública.

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Durante la mañana de este lunes 20 de abril, se reporta el hallazgo de un cuerpo en medio de la vía pública de la colonia Bethania en la zona 7 capitalina. 

Bomberos Municipales localizaron el cuerpo en la 11 Avenida y 28 Calle de la mencionada colonia, cubierta con sábanas. 

La mujer fue abandonada en medio de la vía pública. (Foto: CMB)
La mujer fue abandonada en medio de la vía pública. (Foto: CMB)

Tras las revisiones correspondientes se determinó que se trata de una mujer no identificada de 35 años, quien presentaba una herida por objeto cortante en el cráneo, así como ataduras en tobillos y manos.

En el lugar ya se encuentra la Policía Nacional Civil, para dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Según los reportes oficiales, la víctima viste una blusa color gris, licra color negro y calcetas blancas, cabe resaltar que la mujer no portaba calzado.

Las autoridades realizarán las investigaciones para esclarecer los hechos. (Foto: CMB)
Las autoridades realizarán las investigaciones para esclarecer los hechos. (Foto: CMB)

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