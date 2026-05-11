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Capturan a hombre cuando disparaba al aire con arma de fuego robada

  • Por Reychel Méndez
10 de mayo de 2026, 18:45
PNC logra neutralizarlo y lo pone a disposición de la justicia. (Foto ilustrativa: iStock)

PNC logra neutralizarlo y lo pone a disposición de la justicia. (Foto ilustrativa: iStock)

Vecinos denunciaron a un hombre que disparaba al aire y agentes de la PNC logran capturarlo.

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La Policía Nacional Civil capturó esta tarde a un hombre que disparaba al aire en Escuintla.

Según el reporte policial, el hombre fue identificado como Gerver "N", de 20 años, alias "Shagy" quien habría sido denunciado por vecinos del área ya que accionó un arma de fuego sin causa justificada.

Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos neutralizaron al hombre y lo detuvieron, ya que al hacer las revisiones correspondientes determinaron que el arma de fuego tenía reporte de robo. 

El hombre fue denunciado por vecinos luego que disparar al aire sin causa justificada. (Foto: PNC)
El hombre fue denunciado por vecinos luego que disparar al aire sin causa justificada. (Foto: PNC)

Al localizar el arma se incautó junto a una tolva y tres municiones, las cuales servirán para fortalecer las investigaciones en curso.

Asimismo, la PNC dio a conocer que la pistola incautada había sido robada el 8 de junio de 2024, en puerto San José, Escuintla.

El arma habría sido robada en junio de 2024. (Foto: PNC)
El arma habría sido robada en junio de 2024. (Foto: PNC)

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