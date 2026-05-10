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Mujer sobrevive luego de caer a un barranco en la zona 6

  • Con información de Armando Solórzano/Colaborador
10 de mayo de 2026, 15:10
La mujer sufrió heridas graves en distintas partes del cuerpo tras caer 100 metros. (Foto: iStock)

La mujer sufrió heridas graves en distintas partes del cuerpo tras caer 100 metros. (Foto: iStock)

La mujer cayó casi 100 metros de profundidad y sobrevivió.

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Una mujer cayó a un barranco en la zona 6 capitalina y sobrevivió a pesar de la profundidad del mismo.

Tras llamados de auxilio, al lugar se presentaron Bomberos Voluntarios, quienes rescataron a Karen Contreras, de 29 años.

La emergencia se cubrió en la Avenida Ferrocarril y 22 calle de la zona ya mencionada.

Los socorristas utilizaron equipo especial para descender unos 100 metros de profundidad. Al llegar a la ubicación de la víctima determinaron que seguía con vida e inmediatamente realizaron maniobras para llevarla a la superficie.

Víctor Gómez, vocero bomberil, informó que Contreras, sufrió golpes y fracturas tras la caída, por lo que fue llevada al Hospital General San Juan de Dios.

La mujer fue trasladada para poder ser atendida por doctores del Hospital San Juan de Dios. (Foto: Bomberos Voluntarios)
La mujer fue trasladada para poder ser atendida por doctores del Hospital San Juan de Dios. (Foto: Bomberos Voluntarios)

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