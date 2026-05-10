Mujer sobrevive luego de caer a un barranco en la zona 6

La mujer cayó casi 100 metros de profundidad y sobrevivió.
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Una mujer cayó a un barranco en la zona 6 capitalina y sobrevivió a pesar de la profundidad del mismo.
Tras llamados de auxilio, al lugar se presentaron Bomberos Voluntarios, quienes rescataron a Karen Contreras, de 29 años.
La emergencia se cubrió en la Avenida Ferrocarril y 22 calle de la zona ya mencionada.
Los socorristas utilizaron equipo especial para descender unos 100 metros de profundidad. Al llegar a la ubicación de la víctima determinaron que seguía con vida e inmediatamente realizaron maniobras para llevarla a la superficie.
Víctor Gómez, vocero bomberil, informó que Contreras, sufrió golpes y fracturas tras la caída, por lo que fue llevada al Hospital General San Juan de Dios.