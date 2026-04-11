Arquímides Ordóñez suma minutos con el Loudoun United

El delantero guatemalteco Arquímides Ordóñez vio acción en el empate 3-3 del Loudoun United con el Louisville City, en la quinta semana de acción de la United Soccer League (USL).
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"Quimi" jugó 14 minutos después de ingresar al minuto 86 cuando el partido ya tenía la igualdad en el marcador.
Fue el tercer empate de su equipo en la temporada, los que se suman a dos derrotas. El Loudoun todavía no gana y se ubica en la novena casilla del Grupo A con 3 puntos.
Ordóñez ha jugado en cuatro de los cinco partidos y suma un gol. En la próxima jornada, el United se medirá al Hartford Athletic, el próximo sábado.