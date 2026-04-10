Municipal visita al bicampeón en una prueba de alto nivel

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A las puertas de cerrar la fase de clasificación, Municipal y Antigua chocan en el estadio Pensativo en un partido que les servirá como un excelente parámetro de cara a la fase final del Clausura 2026.

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Ambos equipos llegan en buen momento. Los rojos aferrados al top-3 de la tabla con 29 puntos y una seguidilla de cuatro partidos sin perder, la que incluye una victoria de visita, algo que a los de Mario Acevedo se les había dificultado.

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Jornada 8 | Segunda Vuelta

⚽ Categoría Mayor - Clausura 2026

⚽ Fase de Clasificación

Viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril pic.twitter.com/QU1UxfQK68 — Liga Bantrab (@LigaBantrab) April 10, 2026

De hecho, en la ciudad colonial no ganan desde el el 16 de septiembre del 2023. Han pasado seis juegos en los que los escarlatas no han podido celebrar.

Los recuerdos más dolorosos son los duelos que formaron parte de las finales del Clausura y Apertura 2025, que se firmaron con empate 0-0 y con derrota 2-0, respectivamente, y que encaminaron los títulos antigüeños en El Trébol.

En ascenso

Ya alejados de la pobre versión que mostraron al inicio del campeonato, los aguacateros han vuelto a ser ese equipo candidato a las finales al sumar solo una derrota en los últimos 10 partidos.

En sus últimas cinco presentaciones, solo perdieron ante Mixco como visitantes y llegan precedidos de dos triunfos consecutivos. En casa, su juego anterior lo solventaron con un contundente 8-1 sobre Mictlán.

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⏱️ Los minutos acumulados de jugadores de edad limitada comienzan a marcar el camino. pic.twitter.com/wT63Em91Dq — Liga Bantrab (@LigaBantrab) April 9, 2026

Sin Cabeza

Una vieja lesión muscular volvió a molestar al delantero ecuatoriano Alejandro Cabeza durante la semana y lo deja al margen del juego contra los coloniales. El ariete, de 29 años, fue sometido a estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión. También podría perderse el clásico del próximo miércoles.

El sudamericano tardó en debutar debido a que tenía que ponerse a punto en lo físico. Suma un gol en 6 partidos (302) minutos durante el Clausura 2026 con la camisola roja.

Dos bajas

En el campamento antigüeño el técnico argentino Mauricio Tapia no podrá contar con el extremo Diego Fernández por lesión. Tampoco estará disponible el colombiano Edgar Camargo por suspensión.