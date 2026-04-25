Arsenal se aferra al liderato de Premier tras vencer a Newcastle

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Con un tiro de esquina, su especialidad, el Arsenal recuperó el primer puesto de la Premier League, que había cedido al Manchester City, al derrotar al Newcastle (1-0) sin gran brillo, este sábado en Londres.

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Los gunners se aferraron al temprano gol anotado por Eberechi Eze (9) tras un tiro de esquina para volver a la cima del campeonato.

En el capítulo de malas noticias, sin embargo, perdieron luego por lesión al pasador, Kai Havertz, y al goleador Eze. En cambio, recuperaron a su extremo estrella Bukayo Saka, que entró en la segunda parte después de haber pasado un mes en la enfermería.

Este triunfo mínimo permite a los londinenses recuperar impulso, tras dos derrotas contra el Bournemouth y el Manchester City que habían puesto en duda su capacidad para ganar el título, 22 años después del último.

Pero su rival cuenta con un comodín, un partido aplazado contra el Crystal Palace, en una fecha por determinar.

Mientras tanto, los Gunners resisten por el momento la intensa presión que el City había puesto sobre sus hombros imponiéndose el miércoles al Burnley (1-0) en un partido adelantado de la jornada 34.

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Alivio

Haber abierto el marcador les ayudó a relajar el ambiente muy pronto. Noni Madueke encontró en el área a Havertz, que cedió el balón a Eze, autor de un bonito disparo con rosca.

Se trata del 17º gol marcado a partir de un córner esta temporada por el Arsenal en la Premier League, un récord.