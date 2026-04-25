Manchester City remonta contra el Southampton y avanza a la final de la FA Cup

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El Manchester City aseguró su lugar en la gran final de la FA Cup tras imponerse al Southampton en el duelo disputado el sábado en Wembley.

Con Erling Haaland iniciando desde el banquillo, Pep Guardiola apostó por un once alternativo en el que Omar Marmoush ocupó la referencia en ataque. El egipcio, que no había tenido minutos en los últimos tres encuentros, no logró marcar diferencias y fue sustituido en la segunda mitad por el noruego, quien tampoco consiguió influir en el marcador.

La primera parte terminó sin goles y dejó sensaciones de un City lejos de su mejor versión. Los dirigidos por Guardiola no lograban imponer su habitual dominio ni generar demasiado peligro.

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Del otro lado, el Southampton se mostró ordenado y sólido, incluso llegó a celebrar un tanto que fue anulado por fuera de juego de Leo Scienza.

Las emociones llegaron en el tramo final. Contra todo pronóstico, los saints se adelantaron al minuto 78 con un gol de Finn Azaz, quien recibió en la frontal, se giró y sacó un derechazo imposible para el guardameta.

La respuesta de los citizens fue inmediata. Apenas cuatro minutos después, al 82, Jérémy Doku —que había ingresado al 58— igualó el marcador con un disparo que, tras rozar en un defensor, terminó colándose en la portería.

Así fue el golazo de Nico González:

NICO GONZALEZ WITH A SCREAMER FROM OUTSIDE OF THE BOX TO COMPLETE MAN CITY'S COMEBACK pic.twitter.com/SMqA0n6ITY — ESPN FC (@ESPNFC) April 25, 2026 Cuando la prórroga parecía inevitable, apareció Nico González al 87 con un potente remate desde fuera del área que hizo estallar Wembley y selló la clasificación del conjunto ciudadano.

Ahora, el Manchester City espera rival en la final, que saldrá del duelo entre Chelsea y Leeds, programado para este domingo a las 8:00 a. m.