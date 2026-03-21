Arsenal y City luchan por la Copa de la Liga en Wembley

Manchester City y Arsenal se jugarán este domingo (10:30 a.m. en vivo por ESPN) el primer título inglés de 2026, en la Copa de la Liga, un duelo atractivo incluso en los banquillos, entre el maestro Pep Guardiola, y Mikel Arteta, su antiguo discípulo, que ya lleva tiempo volando solo.
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El Arsenal, líder de la Premier League, llega a Wembley con el viento a favor y un estatus de favorito ante un City herido, que necesita a toda costa sobreponerse de su eliminación el martes en octavos de Liga de Campeones.
Pero Guardiola, arquitecto de todos los éxitos de los citizens desde 2016, sabe mejor que nadie hasta qué punto una final puede escapar de la racionalidad. El técnico catalán disputó (y ganó) cuatro finales de la competición entre 2018 y 2021.
Arteta sigue teniendo a Guardiola como referencia, pero también ha dotado a su equipo de pinceladas del estilo José Mourinho, sobre todo de su época en el Chelsea, y especialmente de Diego Simeone, actual entrenador del Atlético.
Sus Gunners están peleando por un póker de títulos histórico, junto a la FA Cup (cuartos de final ante Southampton) y la Champions (cuartos de final ante Sporting de Portugal).
Pero por ahora sólo figura un título de prestigio en su palmarés como técnico: la Copa de Inglaterra, ganada en 2020 siete meses después de su llegada, contra el vecino Chelsea en un Wembley sin aficionados por la pandemia. Un segundo, contra Guardiola, elevaría varios peldaños el estatus del Arteta entrenador.