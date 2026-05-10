Arsenal derrotó al West Ham y sigue como líder de la Premier League

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El Arsenal dio otro paso rumbo al título de la Premier League al imponerse este domingo 1-0 en su visita al West Ham, en un derbi londinense que se resolvió con drama hasta el último instante y que mantuvo al equipo de Mikel Arteta en la cima del campeonato.

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Los gunners necesitaban responder a la presión ejercida un día antes por el Mánchester City, que goleó 3-0 al Brentford, y lo consiguieron gracias a un tanto del belga Leandro Trossard en la recta final del encuentro.

El cuadro visitante sufrió más de la cuenta en el London Stadium y encontró en el guardameta David Raya a una de sus grandes figuras, luego de evitar en dos ocasiones claras la caída de su arco.

Cuando el empate parecía inevitable, Trossard apareció al minuto 83 con un remate entre varias piernas dentro del área para marcar el único gol de la tarde y darle tres puntos de enorme valor al líder de la liga inglesa.

Así fue el gol de Trossard que dio la victoria a los gunners:

GOOOOOOOOOL DE ORO, GOL DEL ARSENAL⚽️



Leandro Trossard pone a soñar a su afición con el título.

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El cierre del partido estuvo cargado de tensión. En el tiempo añadido, Callum Wilson llegó a celebrar el empate para el West Ham al 90+5, pero tras una larga revisión en el VAR, el árbitro invalidó la anotación por una falta previa sobre Raya.

Con la victoria, el Arsenal llegó a 79 puntos y mantiene una ventaja de cinco sobre los citizens, aunque los dirigidos por Pep Guardiola todavía tienen un partido pendiente ante Crystal Palace.

A falta de dos jornadas, el conjunto londinense depende de sí mismo para conquistar una Premier League que no gana desde hace 22 años. Además, su calendario parece más accesible, ya que enfrentará al Burnley y posteriormente al Crystal Palace.

Por esta infracción fue anulado el gol del empate marcado por el West Ham sobre la hora

¡GOL ANULADO PARA EL WEST HAM! ❌



Polémica jugada, tras revisar el VAR, se determinó gol invalidó para los locales. @WestHam 0-1 @Arsenal#PremierLeague pic.twitter.com/1SPmTJSDbl — FOX (@somos_FOX) May 10, 2026

No todo fue positivo para el Arsenal, que perdió por lesión al defensor Ben White, sustituido en el minuto 26 debido a molestias en la rodilla.

Del otro lado, el West Ham quedó en una situación delicada en la pelea por la permanencia. Los hammers son decimoctavos con 36 unidades y continúan en puestos de descenso hacia el Championship.