Arte textil y ancestral guatemalteco se exhibe en España

"Arte textil en Guatemala: diseño e identidad" es la exposición celebrada en España que muestra la importancia de la conservación y el significado de las prendas guatemaltecas.

La muestra inició el jueves 5 de febrero de 2026 en el Centro Cultural Fernán Gómez, de Madrid, en el marco de la participación de Guatemala como País Invitado en la "IX edición de Madrid Design Festival".

Foto: Inguat

Esta permanecerá abierta al público en ese escenario de la capital española hasta el 3 de mayo y propone una experiencia inmersiva dedicada a la riqueza simbólica, estética y cultural de los textiles mayas.

Las piezas son parte de la colección de textiles del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), y provienen de diversas regiones de Guatemala, además de aportes de distintas comunidades articuladas a través del Movimiento Nacional de Tejedoras.

Foto: Inguat.

La exposición

Está centrada en el huipil, prenda tradicional de la indumentaria de las mujeres mayas que funciona como archivo vivo de identidad, memoria y cosmovisión de los pueblos mayas.

El recorrido incluye 41 huipiles de distintas regiones del país, acompañados de proyecciones audiovisuales, material fotográfico y una pieza sonora inmersiva que amplifica la experiencia sensorial.

Las piezas ponen en valor el conocimiento ancestral transmitido de generación en generación, principalmente por mujeres tejedoras, creadoras y artistas, cuyas prácticas articulan territorio, memoria e identidad.

Foto: Inguat.

La participación como País Invitado en esta edición del festival marca el inicio de la gira internacional 2026, con la que el diseño, la artesanía y el arte textil guatemaltecos volverán a recorrer los principales eventos del circuito internacional del diseño.

La muestra fue concebida por Idonika, con arquitectura expositiva de Amarillo Studio y curaduría de Emiliano Valdés para el INGUAT. El espacio evoca la intensidad cromática y sensorial del mercado de Chichicastenango, uno de los referentes más emblemáticos del país en materia textil.