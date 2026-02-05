Correos lanza sellos postales conmemorativos por 50 años del terremoto

-

Con el fin de honrar la memoria de las víctimas del terremoto del 4 de febrero de 1976 la "Dirección General de Correos y Telégrafos" lanzó los sellos conmemorativos "In memoriam 50 años del terremoto de 1976 en Guatemala".

Se trata de una composición secuencial de tres sellos postales contiguos, desarrollados bajo la modalidad de "sello sobre sello".

Este diseño reinterpreta las hojas miniatura emitidas en 1976 con motivo del sismo, también se celebra la exposición fotográfica "Recuerdos que nos hacen fuertes", para reflexionar acerca del desastre y motivar a la preparación de la población ante eventos que reflejan la fuerza de la naturaleza.

En qué consisten los sellos:

El primero evoca el impacto del terremoto en Guatemala, con una imagen de la devastación y las pérdidas humanas.

El segundo sello simboliza la solidaridad internacional, reflejando la ayuda brindada por los países amigos.

El tercero representa la resiliencia y la reconstrucción nacional, destacando el proceso de recuperación y el espíritu de esperanza que permitió al país levantarse.

¿Cómo conseguir los sellos conmemorativos?

Para obtener los sellos postales puedes ir a la sala de ventas de Correos de Guatemala, ubicado en la 7a. avenida 12-11, zona 1, de lunes a viernes, en horario de 09:00 a. m. a 04:00 p. m.

Su valor es de Q30 los tres sellos. A partir del 5 de febrero ya estarán disponibles.