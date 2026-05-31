Arzú se lleva el Mayan Open Universitario 2026

Uno de los jugadores que ha brillado en los últimos torneos a nivel universitario en Estados Unidos, es el guatemalteco, José Ignacio Arzú, y su buen momento lo demostró esta vez en el Mayan Open Universitario 2026, que se desarrolló en el Mayan Golf Club.
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Este torneo, también contó como el cuarto ranquin nacional infanto juvenil del año, eventos que los jugadores no se pierden, por los puntos otorgados para su ubicación general en la tabla nacional, y para WAGR (World Amateur Golf Ranquin).
De esta manera, Arzú (El Pulté Golf) ganó la categoría Universitaria, al logra scores de 73, 70, y 68 (tirando dos días bajo el par del campo), para totalizar 211, -5 bajo el par. El segundo puesto fue para Joaquín Dávila (Mayan Golf Club), con 222, +6 sobre el par.
En la tercera, y cuarta, posiciones, se ubicaron: Stefano Anzueto (Hacienda Nueva Country Club), y Jack Hamon (El Pulté Golf).
En la división que otorgó puntos para el World Amateur Ranquin Golf (WAGR), también fue conquistada por Arzú, seguido por Alexander Rubín (Club Campestre San Isidro), y Matías Calderón (Club Campestre San Isidro).
En la categoría de 15 a 18 años a nivel nacional, los primeros tres lugares fueron para Rubín, Calderón y Mateo Asturias (El Pulté Golf).
Tiffany Moon, hizo gala de su buen juego, para conquistar el primer puesto en la división Damas, de 15 a 18 años. Daniela Hernández, y Sara Castrillo, ocuparon la segunda y tercera plazas, respectivamente.