La FECI pide clausura provisional en caso "Asalto al Ministerio de Salud"

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Ante el Juzgado de Mayor Riesgo D, la FECI solicitó la clausura provisional del proceso contra uno de los imputados en el caso "Asalto al Ministerio de Salud" para analizar la investigación y posteriormente presentar el acto conclusivo.

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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó a la jueza Abelina Cruz, titular del Juzgado de Mayor Riego D, la clausura provisional del proceso contra Alex Manuel López Ramírez vinculado en el caso conocido como "Asalto al Ministerio de Salud".

La petición de la FECI consiste en el otorgamiento de 15 días para realizar un perfil financiero debido a que a la imputación de los delitos de cohecho pasivo y fraude y así establecer si existe o no alteración de algún elemento patrimonial o dinero proveniente de actividades ilícitas de López Ramírez.

Con ello, también se solicito que al concluir este plazo se pueda fijar la fecha para la presentación de los actos conclusivos.

El caso

"Asalto al Ministerio de Salud" es un caso de corrupción que fue revelado por la FECI y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) que muestra una supuesta estructura criminal que había cooptado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) entre los años 2012-2014.

Este caso resaltó por las acciones cometidas para beneficiar ilícitamente a funcionarios, particulares y operadores políticos mediante adjudicaciones anómalas de contratos, plazas y compra dentro de la cartera de salud.

Entre los señalados en este caso, como parte de la estructura interna, se mencionan al fallecido exministro de Salud, Jorge Villavicencio Álvarez, durante el período presidencia de Otto Pérez Molina.

Además, también se sindica al asesor del exministro, Jorge Estuardo Estévez Cabrera, a quien se le atribuye ser el cargado de viabilizar a lo interno de esta cartera las decisiones de la estructura criminal.

En cuanto a lo externo se refiere, aunado a la sindicación de la hija del ministro, Saraí Villavicencio Delgado, como quien distribuía los negocios y sobornos dentro del Ministerio, también se señala al exdiputado Luis Fernando Pérez Martínez.

Ex diputado Luis Fernando Pérez también su señalado en el caso "Asalto al Ministerio de Salud". (Foto: Archivo/Soy502)

Pérez Martínez adquirió un rol importante en el nombramiento de personal dentro de la cartera de salud, la distribución de adjudicaciones y el cobro de sobornos.

López Ramírez y el caso

Entre los nombramientos efectuados por el exdiputado Pérez Martínez se menciona el de López Ramírez, quien se convirtió en el director de la Unidad de Planificación Estratégica (UPE).

López Ramírez era conocido de los hermanos Luis Fernando y Alejandro Pérez Martínez, y la unidad que dirigió fue clave para la planificación del remozamiento y construcción de instalaciones del Ministerio de Salud, según el MP.