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Asalto a mano armada deja a conductor herido en zona 12

  • Por Reychel Méndez
10 de abril de 2026, 09:41
El hombre terminó con una herida en el hombro luego de negarse a dar sus pertenencias.&nbsp;(Foto: Archivo/Soy502)

El hombre terminó con una herida en el hombro luego de negarse a dar sus pertenencias. (Foto: Archivo/Soy502)

El hombre sobrevivió al ataque armado luego de haber sido interceptado por ladrones y negarse a dar sus pertenencias.

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Un hombre de 30 años fue víctima de intento de asalto sobrevivió a un ataque armado cuando se conducía en su vehículo en la 16 avenida y 9a. Calle, zona 12.

Según testigos, el hombre fue interceptado por hombres armados que se conducían en motocicleta y aprovecharon el tráfico para tratar de despojarlo de sus pertenencias, al negarse, los hombres lo atacaron, dejándolo herido en el hombro izquierdo.

Los socorristas lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial. (Foto: CMB)
Los socorristas lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial. (Foto: CMB)

Paramédicos de Bomberos Municipales acudieron al lugar tras recibir llamados de auxilio, luego de estabilizarlo fue trasladado a un centro asistencial.

Al lugar de los hechos se presentó la Policía Nacional Civil donde acordonaron el área y coordinaron para realizar las diligencias de ley.

Agentes policiales se quedaron custodiando la escena del crimen. (Foto: CMB)
Agentes policiales se quedaron custodiando la escena del crimen. (Foto: CMB)

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