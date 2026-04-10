Asalto a mano armada deja a conductor herido en zona 12

El hombre sobrevivió al ataque armado luego de haber sido interceptado por ladrones y negarse a dar sus pertenencias.
OTRAS NOTICIAS: ¡Atención! Agentes de la PNC custodian el ingreso a la USAC (Video)
Un hombre de 30 años fue víctima de intento de asalto sobrevivió a un ataque armado cuando se conducía en su vehículo en la 16 avenida y 9a. Calle, zona 12.
Según testigos, el hombre fue interceptado por hombres armados que se conducían en motocicleta y aprovecharon el tráfico para tratar de despojarlo de sus pertenencias, al negarse, los hombres lo atacaron, dejándolo herido en el hombro izquierdo.
Paramédicos de Bomberos Municipales acudieron al lugar tras recibir llamados de auxilio, luego de estabilizarlo fue trasladado a un centro asistencial.
Al lugar de los hechos se presentó la Policía Nacional Civil donde acordonaron el área y coordinaron para realizar las diligencias de ley.